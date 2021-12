Superbonus, non è tutto bonus quello che luccica

Sono molti i dubbi che i proprietari di immobili si pongono sulla detrazione prevista dal superbonus del 110% delle spese per i lavori di ristrutturazione e miglioramento energetico degli edifici. In effetti, ci potrebbero essere seri problemi per chi decide di intraprendere il percorso come quello di doversi pagare tutti i lavori. Per esempio, i proprietari di case singole che nel 2022 superano i 25.000 euro di Isee rischiano di non poter accedere al superbonus se non pagano tutte le spese entro il 2021, a meno che, nella prossima legge di bilancio, venga inserito l’emendamento per la proroga.

Altri rischi sono legati allo sconto in fattura nel caso di fallimento dell’impresa, ai forti aumenti dei prezzi dei materiali o a redditi insufficienti. Potrebbero insorgere problemi se non si terminano i lavori entro i termini stabiliti (il 31 dicembre 2021 per le case singole, tutto il 2023 per i condomini) o se sono si è riusciti a migliorare l’efficienza energetica di due classi energetiche, vincolo che potrebbe ostacolare la concessione del nulla osta per il superbonus da parte dell’Enea. Per poter beneficiare della super agevolazione, infatti, per prima cosa bisogna avere l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il reale risparmio energetico che si potrà ottenere.

L’Agenzia delle Entrate per applicare il superbonus fa riferimento al contratto d’appalto sottoscritto dal committente “amministratore condominiale o proprietario” e l’impresa, o “general contractor”. La Corte di Cassazione ha fissato il termine di otto anni di tempo per la verifica.