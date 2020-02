Via libera ai contributi per l’acquisto di libri di testo

Sono state approvate dalla Giunta comunale di Udine le linee di indirizzo, contenute nell'apposito Bando, per la concessione di contributi destinati all’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2020/21 per gli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado e residenti a Udine. Tali contributi sono da utilizzare esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo per i quali non è previsto il servizio di comodato gratuito.

L’erogazione dei contributi avviene tramite ticket di valore diversificato in funzione dell’Isee dei richiedenti e della classe a cui appartiene l’alunno (prima, seconda o terza). La stessa procedura verrà attivata anche per l’anno scolastico 2020/21 per un importo complessivo di 16.150 euro: per un Isee compreso fino a 8.000 euro, i ticket erogati avranno un valore di 120 euro per le classi prime, 50 euro per le classi seconde e 60 euro per le classi terze; per un Isee compreso da 8.000,01 a 10.000 euro, i ticket avranno un valore di 80 euro per le classi prime, 40 euro per le classi seconde e 40 euro per le classi terze.

Oltre alla residenza anagrafica nel Comune di Udine, il requisito per l’ammissione alla procedura di concessione dei contributi è un valore massimo di Isee pari a 10.000 euro.