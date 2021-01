Lo Spirito del Natale nelle scuole primarie

In questa edizione del Concorso natalizio riservato alle scuole primarie, rimodulato rispetto alla consueta rassegna dei presepi a causa delle limitazioni, il Comitato regionale Unpli ha ricevuto materiali da 11 istituti: disegni, poesie, temi e perfino video.

Per consentire una presentazione adeguata di ognuno, il settimanale il Friuli ha pubblicato nei numeri del mese di gennaio una sintesi degli elaborati. Come sempre, i nostri lettori potranno esprimere la propria preferenza con il coupon - valore 20 punti - che troveranno nel giornale in uscita il 29 gennaio (vanno consegnati in redazione - in via Nazionale 120, 33010 Tavagnacco - entro lunedì 8 febbraio) e con un 'mi plas' sul nostro sito, sempre entro lunedì 8 febbraio.

Ricordiamo che per votare online è necessario effettuare il login al sito (bisogna iscriversi nella sezione dedicata che trovate in alto a destra nella home page, attendere la mail di conferma e poi inserire nome utente e password nei campi indicati) oppure accedere tramite il proprio profilo Facebook.

Ogni preferenza – si può cliccare una sola volta ogni sei ore! – vale un punto.

Per votare da smartphone, cliccate su galleria foto e poi cliccate a destra sull'immagine: vi compariranno le frecce per scorrere a destra e a sinistra la gallery.

La classifica visualizzata tiene conto solo delle votazioni espresse online che, alla fine del concorso, saranno sommate alle preferenze ricevute tramite coupon.