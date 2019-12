La fotografa Ulderica Da Pozzo firma l'agenda 2020 di Mediafriuli

Saranno gli emozionanti scatti della celebre fotografa Ulderica Da Pozzo ad accompagnare lo scorrere dei giorni nel corso del 2020. Infatti, la nuova edizione dell’agenda di Mediafriuli, che sarà allegata dal 20 dicembre al settimanale Il Friuli, è dedicata all’artista carnica, autrice di numerosi volumi e protagonista di molte mostre in regione e anche all’estero. Dopo aver dedicato la pubblicazione a nomi dell’arte figurativa come Giorgio Celiberti e Gianni Borta e della scultura lignea come Mauro Corona, il giornale intende nuovamente offrire ai propri lettori non soltanto uno strumento utile per la vita quotidiana, ma anche un’occasione per conoscere più da vicino una firma prestigiosa della nostra terra. Nell’edizione 2020 ci sono anche altre novità: tra queste, le simpatiche note per conoscere meglio la storia della comunità friulana.