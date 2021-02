Speciale innovazione, appunti per il futuro

La tradizione è un’innovazione andata a buon fine. Quelli che per noi sono oggetti del passato – come il telefono a cavo, la radio, il motore a scoppio – all’epoca del loro debutto esprimevano una potenza distruttiva e ricostruttiva non soltanto dei modelli economici e sociali, ma anche culturali. Il passato però è facile da leggere, molto meno il presente. Ma è soltanto guardando alle novità che costantemente vengono introdotte nella nostra vita quotidiana, nelle case o nelle fabbriche, possiamo capire come sarà il domani e soprattutto quali opportunità ci sta portando.



La digitalizzazione dei processi, la fabbricazione additiva, l’intelligenza artificiale e molte altre soluzioni tecnologiche fanno già ora parte di moltissime mansioni lavorative e anche delle abitudini domestiche. Dobbiamo essere pronti a ritrovarle anche in settori e in ambienti inconsueti, secondo la nostra consueta considerazione.



Basti pensare a come le tecnologie digitali stanno entrando in maniera pervasiva nell’agricoltura, portando notevoli benefici in termini di sostenibilità ambientale, riduzione degli sprechi e miglioramento della qualità dei prodotti. Più lente sembrano procedere nell’ambito dei servizi pubblici, in particolare della pubblica amministrazione. L’onda, però, non si può arginare, bensì si deve cavalcare.