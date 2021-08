20 anni del Pefc in Italia, scopriamo la certificazione sul campo

Il tour Pefc per conoscere il mondo della certificazione approda in Friuli Venezia Giulia, alla scoperta dei pioppeti gestiti in modo sostenibile secondo gli standard Pefc. L'appuntamento è a Codroipo per sabato 4 settembre dalle 9.30 alle 16 in collaborazione con la Federazione regionale Pioppicoltori del Fvg.

Ecco il programma dettagliato della giornata. Incontro alle 9.30 a Passariano e visita al complesso monumentale di Villa Manin e al pioppeto dell’Azienda Raffin, con cloni AF 8 e I214. Pranzo in loco e spostamento a Talmassons, nel cuore della pioppicoltura friulana per visita a pioppeti con diversi sistemi di potatura.

Per partecipare è necessaria la prenotazione entro mercoledì 2 settembre, compilando il form dedicato

Per informazioni: Pefc Italia – tel. 075.7824825 – promozione@pefc.it