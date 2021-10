A Gorizia 'Puliamo il Mondo dai Pregiudizi'

Il circolo di Legambiente Gorizia APS, da sempre presente ,con tanti piccoli gesti di pulizia e azioni di cittadinanza attiva per promuovere la vivibilità e la bellezza dei luoghi, ma non solo, quest'anno aderisce alla campagna di “Puliamo il Mondo dai Pregiudizi” , occasione di integrazione e di abbattimento delle barriere culturali e sociali.



Quest'anno, nella mattinata del 10 ottobre, i volontari saranno impegnati a pulire il Parco del Castello di Gorizia, iniziativa che vede anche l'adesione del gruppo Scout Gorizia 3, del Circolo ArciGong di Gorizia, del presidio Presidio Libera – Coordinamento Provinciale di Gorizia e del gruppo di cittadini attivi di Sant'Andrea EkoStandrez oltre a tutte realtà cittadine che si occupano anche di giustizia sociale.



“La giustizia climatica va a pari passo con la giustizia sociale.”

Si vuole ricordare che entro il 2050 tra i 25 milioni e il miliardo di persone potrebbero essere costrette a spostarsi per criticità ambientali indotte anche dai cambiamenti climatici. Stress ambientali e conflitti sono causa o concausa della fuga dal proprio Paese per circa il 70% dei migranti giunti in Italia negli ultimi 4anni.



La campagna Puliamo il Mondo dai pregiudizi intende essere non solo un momento di collaborazione finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati e alla diffusione di comportamenti rispettosi dell’ambiente, ma anche la promozione di una positiva convivenza tra le persone che abitano lo stesso territorio . La riappropriazione collettiva dei luoghi è la chiave per ricostruire le relazioni sociali, perché un mondo diverso è possibile solo se lo si costruisce senza muri di alcun tipo: sociali e culturali, etnici e religiosi, fisici e mentali. Per questo l’organizzazione di Puliamo il Mondo con il coinvolgimento di tante associazioni per l’accoglienza delle persone in difficoltà è un’occasione per promuovere il dialogo e lo scambio interculturale e rilanciare il tema delle disuguaglianze generate dalla crisi climatica.Con il Patrocinio del Comune di Gorizia, in collaborazione con Isontina Ambiente ed il supporto delle Associazioni, si invita tutti a partecipare all'operazione di pulizia del Parco del Castello di Gorizia durante la mattinata di domenica 10 ottobre."Il Comune di Gorizia appoggia l'iniziativa di Legambiente da diversi anni con il patrocinio- sottolinea l'assessore all'ambiente, Francesco Del Sordi- e, anche quest'anno non abbiamo voluto far mancare il nostro sostegno. Non posso che apprezzare l'impegno dei volontari volto a migliorare la qualità ambientale della vita anche nella nostra città effettuando anche un'opera di sensibilizzazione verso argomenti che rivestiranno una sempre maggior importanza in futuro"Si consiglia la preiscrizione a gorizia@legambientefvg.it.Ai partecipanti verrà fornito un kit per la pulizia composto di guanti, pettorina, cappellino e sacchi per la raccolta differenziata. Si consiglia abbigliamento adeguato. I partecipanti dovranno dotarsi di mascherina personale e ricordiamo che le attività di pulizia saranno svolte nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale.In caso di maltempo l'evento di Puliamo il Mondo verrà rinviato alla prima domenica utile.