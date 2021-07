A Gorizia scendono in piazza i Fridays For Future

Domenica 18 luglio, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, i movimenti per il clima della provincia tornano a far sentire la propria voce, con una manifestazione un po' diversa dal solito in cui Fridays For Future Gorizia ha cercato di coinvolgere i Fridays For Future Sloveni, Legambiente Gorizia e Studenti in Movimento (lista studentesca dell'Università di Trieste).



Il programma della giornata è suddiviso in tre parti, alle 16.45 ritrovo in Stazione a Gorizia, alle 17.00 partenza in bicicletta per raggiungere i Giardini Pubblici, dalle 17.30 alle 18.30 assemblea pubblica per discutere del futuro della nostra città, tra le varie proposte anche una raccolta firme per rendere Gorizia una città a misura d'uomo e non di macchina e diversi volantini informativi sulla crisi climatica, dalle 18.30 alle 19.30 per chi vorrà aperitivo tutti assieme per conoscerci e continuare a parlare dei nostri progetti.



"La nostra generazione sta continuando ad essere sacrificata, e tradita - dicono gli attivisti -. La nostra regione non è esente dagli effetti devstanti della crisi climatica, basta pensare che nella provincia di Gorizia la temperatura si è alzata di 3°C negli ultimi 40 anni. Questa è un'emergenza che mette a rischio la nostra stessa esistenza su questo Pianeta. Ciò di cui si ha bisogno ora non sono vuote promesse lontane nel futuro, ma obiettivi di riduzione di CO2 annuali vincolanti e tagli immediati delle emissioni in tutti i settori della nostra economia".



“Quando la tua casa è in fiamme, non aspetti 10, 20 anni prima di chiamare i vigili del fuoco: agisci subito” dice la referente di FFF Gorizia,L’Italia non sta rispettando l’accordo di Parigi sul clima, si sta arrendendo alla catastrofe senza davvero provare ad evitarla."Non staremo a guardare mentre ci viene negato tutto questo, continueremo a lottare finché i governi non agiranno per darci un futuro" promettono gli attivisti.