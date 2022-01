A Monfalcone l'assegnazione dei Premi ambientali

L’Associazione Ambientalista "Eugenio Rosmann" di Monfalcone svolgerà il prossimo sabato 29 gennaio alle ore 16.00 la cerimonia di consegna dei premi ambientali “Eugenio Rosmann” dedicati a tesi di laurea in materie ambientali (qui i lavori ricevuti da tutt'Italia) e del Premio “Populus alba”, riconoscimento per una Pubblica amministrazione del Triveneto che si sia distinta in azioni volte alla tutela del territorio (qui le amministrazioni selezionate), premi giunti alla quinta edizione. Si aggiungono quest'anno anche diversi premi speciali per una tesi di laurea sulla Montagna, messa in palio dal Club Alpino Italiano di Monfalcone, una tesi sui cambiamenti climatici in memoria di Dionisio Cauci, promosso dall’Assessorato all’ambiente del Comune di Monfalcone e il premio Arte, Scienza e Benessere, promosso dall’omonima associazione di volontariato di Zoppola di Pordenone.



I concorsi godono dei patrocinii delle Università di Trieste ed Udine e dei Comuni di Monfalcone e Gorizia, oltre che di diversi enti e molte associazioni del territorio ed i premi sono resi possibili dai contributi della Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, del Comune di Monfalcone e del 5 per mille della stessa Associazione Rosmann, mentre i premi speciali sono sostenuti dalle rispettive associazioni promotrici.



I giovani neo-dottori, selezionati da una qualificata giuria composta da professori universitari e tecnici di diversi settori, presenteranno i loro lavori con brevi interventi e riceveranno degli assegni di diversi importi.Il premio "Populus alba", dal nome del pioppo bianco, albero comune nei nostri territori e che probabilmente deve il suo nome al rumore delle fronde simile al chiacchiericcio popolare, sarà assegnato a una pubblica amministrazione del Nord-Est attiva a favore della tutela del territorio o promotrice di pratiche ambientali virtuose e la vincitrice riceverà un'opera artistica del maestro Cristiano Leban.La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà all'Europalace Hotel di Monfalcone e sarà trasmessa in diretta facebook sulla pagina dell’Associazione Ambientalista Eugenio Rosmann.LINK:Per l’accesso alla sala è richiesto il Green pass rafforzato e la mascherina FFP2, come da norme di legge.