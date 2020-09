A Muggia fa tappa Un Mare di Plastica

L'associazione Legambiente Trieste, il Circolo della Vela Muggia, Scuba Tortuga e Porto San Rocco invitano i cittadini alla serata “Un mare di plastica” che si terrà venerdi 18 settembre alle ore 19.00 nella piazzetta di Porto San Rocco.

Con brevi filmati e immagini vedremo le conseguenze del crescente problema delle plastiche in mare e i loro effetti sull'ambiente marino e gli animali che lo popolano. L'incontro, introdotto dall'Assessore all'ambiente del Comune di Muggia, Laura Litteri, prevede una relazione sull'emergenza delle plastiche in mare di Andrea Wehrenfennig, presidente del Circolo di Legambiente Trieste, e gli interventi del presidente del Circolo della Vela Muggia, Luciano Agapito, e del presidente di Scuba Tortuga, Marco Russo, che faranno vedere dei filmati sulla “Plastica sotto sopra”.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l'iscrizione a: https://tinyurl.com/y4d548th Verranno applicate tutte le misure previste per la sicurezza dei partecipanti.

Per informazioni: info@legambientetrieste.it; info@cdvmuggia.org; info@scubatortuga.it