AcegasApsAmga spiega l'Ecobonus

La recente legge di bilancio 2020 ha prorogato anche per 2020 e 2021 il cosiddetto Ecobonus, la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. Si tratta di un’opportunità molto rilevante per i condomìni che intendono investire in efficienza energetica e riduzione delle emissioni, attraverso la costruzione di un cappotto termico o del rinnovo della caldaia. Questi interventi beneficeranno infatti di una detrazione fiscale dal 70% al 75%.

L’occasione è ghiotta, ma la normativa e la tipologia di interventi piuttosto complesse. È per questo che AcegasApsAmga Servizi Energetici (ASE), ha attivato una speciale task force di consulenti a disposizione dei cittadini che sono alla ricerca di maggiori informazioni sull’Ecobonus e necessitano di un supporto professionale per valutare le migliori soluzioni di riqualificazione energetica dei condomìni con riscaldamento centralizzato.

Contattando il numero verde 800 083 721, è possibile invitare un consulente ASE all’assemblea condominiale, allo scopo di condividere e approfondire le esigenze dell’edificio e valutare insieme all’amministratore le migliori soluzioni energetiche, attualmente molto più accessibili grazie al bonus fiscale. L’Ecobonus, infatti, può essere totalmente ceduto ad ASE riducendo da subito il costo sostenuto dell’intervento invece che attendere 10 anni.