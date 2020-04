Agricoltura 4.0 grazie alla rete 5G

Tre milioni e seicentomila euro giungono da Roma al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per l’adeguamento e l’implementazione del telecontrollo e della strumentazione di misura degli impianti consortili e della portata nel sistema derivatorio. Saranno quindi ottimizzati e aggiornati gli attuali sistemi di telecontrollo, grazie alle recenti innovazioni tecnologiche per la telefonia mobile, in particolare della rete 5G.

Importanti le ricadute a favore dei consorziati, che saranno forniti di servizi (necessità irrigue, orari di bagnatura, ecc.) in tempo reale. Si passa insomma a un'Agricoltura 4.0, che consente, ad esempio, di calcolare in maniera precisa qual è il fabbisogno idrico di una determinata coltura ed evitare, quindi, gli sprechi, oppure di prevedere l’insorgenza di alcune malattie delle piante, o ancora, d'individuare in anticipo i parassiti che potrebbero attaccare le coltivazioni, riducendo di fatto gli sprechi.

I fondi giungono in Friuli dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e sono relativi al Programma di Sviluppo Rurale nazionale degli anni 2014-2020 per lo sviluppo, l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura, la ricomposizione fondiaria e il miglioramento fondiario.

Al bando di selezione delle proposte progettuali il Consorzio aveva risposto con la richiesta di contributo per la realizzazione di due interventi distinti. Infatti, oltre all’adeguamento e all’implementazione del telecontrollo, era stato chiesto un contributo di oltre 14 milioni per la ricostruzione del canale principale tra il nodo idraulico di Rivotta e la derivazione di San Gottardo in Comune di Martignacco (nono lotto), intervento già finanziato e per il quale sono in corso le procedure di affidamento con gara europea.

“Come sempre il Consorzio, nei suoi organi amministrativi e nella sua struttura, impiegherà il massimo sforzo", commenta la presidente Rosanna Clocchiatti, "consapevole della responsabilità affidata e dei vantaggi che le nuove opere arrecheranno al territorio. Un ringraziamento al presidente e al direttore della nostra associazione nazionale dei consorzi di bonifica Anbi, Francesco Vincenzi e Massimo Gargano, per la collaborazione tecnico-giuridica prestata e per l’impegno con cui rappresentano le istanze dei Consorzi di bonifica presso i Ministeri competenti, al fine di acquisire risorse per tutto il comparto e a beneficio della bonifica, sia irrigua che idraulica. Il Consorzio - conclude la presidente – vede anche in queste occasioni confermato e valorizzato il suo ruolo di sostegno all’agricoltura e all’imprenditoria agricola, in un momento storico particolarmente delicato e difficile anche per il nostro territorio e le aziende in esso insediate”.