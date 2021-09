Al via la raccolta fondi per Climate Change Theatre Action 2021

Climate Change Theatre Action 2021 e’ un progetto promosso dal The Arctic Cycle e dal Centro per le pratiche sostenibili nelle arti che tra settembre e dicembre 2021 propone una serie di letture e spettacoli di brevi opere teatrali scritte da oltre 50 drammaturghi di tutto il mondo sul tema del cambiamento climatico. Gli spettacoli verranno presentati in coincidenza con l'incontro delle Nazioni Unite (Cop26), in merito al Green New Deal, in programma per questo autunno a Glasgow.



In Friuli Venezia Giulia, l'attore e regista Giovanni E. Morassutti propone lo spettacolo When, scritto dalla canadese Wren Brian ed interpretato da Viviana Piccolo e Clelia Delponte. L'evento, in programma per il 16 ottobre, rientra fra le proposte della residenza per artisti internazionale Art Aia – Creatives / In / Residence, fondata da Morassutti che unisce arte e sostenibilità ambientale.



Legambiente ha aderito all'iniziativa sostenendo la causa :“Il cambiamento climatico è già realtà: lo è nella nostra regione come nel resto del mondo. Già ne vediamo gli effetti: eventi piovosi e siccitosi estremi, estati molto calde, inverni secchi e sempre più miti, meno neve in montagna, grandinate fuori stagione”, dichiara Martina Bellucci, vice-presidente del Circolo Legambiente “Fabiano Grizzo” di Pordenone, coinvolto attivamente nel progetto. “La Legambiente da anni cerca di smuovere i governi e le persone nel fare qualcosa per contrastarlo e continua a farlo perché abbiamo ancora qualche anno per non finire nel baratro. Mitigare gli effetti del riscaldamento globale è un dovere che abbiamo nei confronti delle nostre figlie e figli e di miliardi di altri esseri viventi che abitano questo pianeta. Il ruolo del singolo è certamente importante: i comportamenti ecosostenibili oltre che all’ambiente, fanno del bene in primis a chi li applica. Ma i singoli assumono potenza soprattutto quando si riuniscono e chiedono a gran voce ai governi e alle aziende di modificare leggi e comportamenti. Iniziative come quella di Climate Change Theatre Action servono proprio a questo: a non farci sentire soli nella battaglia. Sono tante le azioni che la Legambiente, anche in Friuli Venezia Giulia mette in campo ogni giorno per contrastare non solo i cambiamenti climatici, ma anche il sovrasfruttamento delle risorse naturali e la mancanza di rispetto nei confronti dell’ambiente che molte persone sembrano avere. Eventi pubblici di sensibilizzazione, denunce e segnalazioni, educazione ambientale nelle scuole sono solo alcune delle azioni che aiuterete a sostenere finanziando questo progetto che unisce la tutela ambientale e l’arte.”When avrà luogo al tramonto sulle rive del fiume Tagliamento il 16 Ottobre alle 18.00 e, durante il pomeriggio della giornata dell’evento, ci saranno anche una serie di interventi sulla tematica ambientale a cura di svariati partners, come appunto Legambiente Pordenone, Edoardo Marcon, titolare della ditta la casa del sole che spiegherà il funzionamento dei pannelli solari, naturalisti e i rappresentanti della catena di negozi NaturaSì, il maggior distributore italiano specializzato in agricoltura biodinamica, attivo in numerose attività e iniziative a favore del bio e in questo caso anche co-finanziatore dell'evento.Per far fronte alle spese produttive Morassutti ha optato infatti per una raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - in collaborazione appunto con NaturaSì.Climate Change Theatre Action 2021 mira infatti a coinvolgere la comunità territoriale non solo come spettatori ma anche come sostenitori e finanziatori dell’evento.Come nell'evento inaugurale di Climate Change Theatre Action 2021 del 19 settembre a Central Park (New York) che vedrà come protagonista simbolico un grande albero, anche in Friuli chiunque lo desideri, potrà esprimere su un nastro il suo pensiero su cosa gli mancherebbe di più nel caso il clima andasse nel caos totale, da condividere, appendendolo ai rami.Anche SEXTO ‘NPLUGGED, la rassegna musicale che si svolge in estate a Sesto al Reghena, nel Pordenonese, fondata nel 2006 dall’Associazione Culturale Sexto, ha deciso di partecipare all'iniziativa proponendo la performance musicale di INTERMISSION, un progetto ambient / downtempo che combina musica e immagini in relazione allo spazio.Secondo l’autrice Wren Brian: “Il mio testo può essere rappresentato ovunque, dato che non è immaginato per uno scenario prescritto, ma metterlo in scena sul fiume è una scelta potente che evidenzia il tema della connessione con la natura, e con tutta le sua complessità. I fiumi, in particolare, sono profondamente intrecciati con l'umanità, essendo prima di tutto una fonte d'acqua, ma anche un modo per muoversi e collegarsi ad altre comunità. Spero che gli spettatori che vedranno lo spettacolo sul fiume Tagliamento riescano a pensare a come si siano relazionati con il fiume nel passato e nel presente, e a immaginare a come, in futuro, possano cambiare in meglio il loro rapporto con esso.”La messa in scena di When rappresenta una tappa importante nella carriera di Morassutti, attore rappresentativo del Method acting. Con When l'attore e regista firma la sua terza regia, dopo Sola in Casa di Dino Buzzati presentato al Cherry Lane Theatre di New York nel 2012 e Madre Sin Panuelo interpretato da Lydia Biondi e sponsorizzato dall'Ambasciata argentina in Italia in occasione dell'Expo del 2015 a Milano.In Friuli, Morassutti con Art Aia - Creatives / In / Residence, ospita creativi da tutte le parti del mondo offrendo loro il tempo e lo spazio per sviluppare le loro idee a cavallo tra arte e natura. Nel 2020 Art Aia - Creatives / In / Residence e´ stata invitato a far parte di Google Arts & Culture, la piattaforma globale che si occupa di preservare la cultura e l'arte di oltre 2000 istituti culturali di tutto il mondo e questa collaborazione ha consentito a Morassutti e ai suoi collaboratori di creare alcune esposizioni online nel rispetto dell’ambiente come 10 Magiche gemme nascoste in Friuli-Venezia Giulia, a promozione del patrimonio naturalistico regionale e Residenza artistica di pratiche sostenibili - Arts Territory Exchange.”Il Friuli fa parte dei miei ricordi di infanzia e sono felice di poter contribuire con un'iniziativa come quella di Climate Change Theatre Action. Amo la mia terra e la pandemia mi ha fatto prendere consapevolezza di voler tornare”, sostiene Morassutti e aggiunge nelle note di regia, “Ho deciso di mettere in scena questo testo al tramonto sulle rive del fiume Tagliamento, il re dei fiumi alpini. Le luci e i suoni dello spettacolo verranno alimentati da energia pulita grazie ad un generatore di corrente a pannelli solari e con le attrici stiamo lavorando su come contestualizzare in maniera organica il testo di Wren Brian. Spero che questa iniziativa, come altre a seguire, possano unire e sensibilizzare la comunita territoriale, invitandola ad agire su temi legati al riscaldamento globale, al cambiamento climatico e al rischio che sta correndo la biodiversità”.