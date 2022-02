Alla scoperta dei segreti della raccolta differenziata

Il Circolo Legambiente di Udine, in collaborazione con A&T2000, organizza per sabato 26 febbraio una visita di studio all'impianto di separazione dei materiali da raccolta differenziata gestito dalla coop.Idealservice, a Rive d'Arcano, con ritrovo presso la sede del Circolo in Via Brescia 3, ai Rizzi, alle 13.30. Alle ore 14.00 è previsto l'arrivo in sede e la visita dell'impianto in località Arcano Superiore . Si può arrivare anche direttamento sul posto, in via Camin n. 12.

Per una buona riuscita dell'iniziativa i partecipanti saranno divisi in due gruppi con numero limite di massimo 20 persone, ciascuno in ordine di prenotazione. L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative Covid-19 vigenti.



L'iniziativa vuole far conoscere il percorso dei materiali separati dai cittadini e le criticità nonché le modalità di una migliore selezione. Il circolo del cigno verde udinese ripropone l'iniziativa rivolta a soci e simpatizzanti. Il riciclo significa risparmio energetico, recupero di materiale e permette di ridurre le attività estrattive di materie prime che richiedono un elevato consumo in termini energetici.



E’ richiesto un contributo minimo di partecipazione. Per informazione e prenotazione, email: udine@legambientefvg.it; chiamare al tel. 0432 402934; Cell. 389 8066350.