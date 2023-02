Anche in Fvg si celebra M’illumino di Meno

Giovedì 16 febbraio torna M’illumino di Meno, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che Rai Radio2, con il programma Caterpillar, organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente.

Anno dopo anno, M’illumino di Meno ha promosso e raccontato le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta: scegliere la bici anziché l’auto, passare alle rinnovabili, condividere, piantare alberi, eliminare lo spreco alimentare e riciclare correttamente. Nel tempo l’urgenza di queste azioni individuali e collettive si è imposta a tutti noi mostrandoci gli effetti sulla natura di anni di sfruttamento ambientale. La pandemia da Covid è stata l’occasione per tutti di ripensare il tema della salute globale e la guerra in Ucraina ci impone nuovamente di accelerare la riconversione energetica.

Superata la maturità, alla 19esima edizione, M’illumino di Meno guadagna una postazione fissa nei nostri calendari: con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022, infatti, il Parlamento italiano ha istituito la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili riconosciuta dalla Repubblica. Ogni 16 febbraio, data della prima edizione della campagna, la comunità di M’illumino di Meno fa festa!

Come sempre anticipatrice di stili di vita sostenibili in via di diffusione, l’edizione 2023 mapperà il fenomeno crescente delle Comunità Energetiche Rinnovabili: ovvero quelle alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative. L’appello è quindi aperto a Comuni, fondazioni, privati cittadini e aziende che intendono sviluppare reti di questo tipo. La grande comunità energetica di M’illumino di Meno sarà poi composta anche quest’anno da tutte quelle scuole, università, amministrazioni, aziende, associazioni, condomìni, cittadini che come da tradizione aderiranno spegnendo le luci, pedalando, organizzando attività di educazione ambientale, riducendo il consumo energetico.

Anche quest'anno non mancheranno le iniziative in Fvg. Il Circolo Legambiente di Udine organizza in collaborazione con il Ristorante Ai 9 Castelli di Faedis, la Notte Veg, una cena vegetariana a lume di candele. L'appuntamento è per giovedì 16 febbraio dalle 20. Per informazioni e prenotazioni: Circolo Legambiente Udine 0432 402934 , email: udine@legambientefvg.it o Ristorante Ai 9 Castelli 0432 728959 - 338 8555155.

A Casarsa della Delizia luci spente e letture al buio per M’illumino di meno. Il Comune, infatti, aderisce anche quest’anno alla Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. A Casarsa si darà spazio alla lettura nella nuova Biblioteca civica situata nella barchessa del Palazzo Municipale Burovich de Zmaievich. La promozione della lettura proseguirà anche attraverso altri due distinti progetti: il nuovo Gruppo di lettura e la gara di lettura scolastica.

“A Casarsa della Delizia, educazione alla sostenibilità e promozione della lettura - afferma il sindaco Claudio Colussi - vanno a braccetto: queste azioni fanno bene alla crescita umana dei cittadini ma anche del nostro paese. Pure quest’anno abbiamo voluto aderire a M’illumino di meno per dare un segnale del nostro impegno come amministrazione comunale a favore dell’ambiente. Inoltre abbiamo pensato grazie al nostro Servizio bibliotecario di unire questa iniziativa ad alcuni eventi di promozione della lettura e di valorizzazione della nostra bella e funzionale Biblioteca civica che diventerà sempre più centro per gli eventi culturali ed educativi”.

Si parte con un’attività dedicata alle classi delle scuole locali nell'ambito del progetto LeggiAMO: nella mattinata di mercoledì 15 febbraio la biblioteca ospiterà la prime delle tre sfide di un torneo di lettura a squadre (che proseguirà e terminerà poi nel mese di marzo), riservato alle alunne e agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Giovedì 16 febbraio, in occasione della giornata nazionale M’illumino di meno, si terranno gli incontri di “letture al buio” nel tardo pomeriggio dedicato ai giovani lettrici e lettori e in orario serale con reading a cura di Livio Vianello, lettore, scrittore e operatore culturale.

Sarà la prima occasione per aderire al nuovo Gruppo di lettura, che permetterà ai partecipanti di commentare insieme un libro letto incontrandosi in biblioteca e condividendo emozioni e impressioni. Il gruppo di lettura proseguirà poi dal mese di marzo con incontri a cadenza mensili, sempre con la conduzione di Livio Vianello.

La Cooperativa sociale Itaca aderisce anche quest’anno con i propri servizi, e in stretta collaborazione con gli enti locali di riferimento, a M’illumino di Meno. Sono già oltre 25 i servizi che hanno confermato la loro partecipazione, ma le adesioni sono in continuo aggiornamento. Al momento risultano rappresentate tutte le aree produttive di riferimento: minori e prima infanzia, disabilità, anziani residenziale e territoriale, salute mentale, giovani e sviluppo di comunità.

I servizi aderenti provengono da tutto il Friuli Venezia Giulia: Cimolais, Maniago, Polcenigo, Sacile, Pordenone, Spilimbergo, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Carlino, Pocenia, San Giorgio di Nogaro, Castions di Strada, Pasian di Prato, Udine, poi la Carnia con Paluzza e Villa Santina, e ancora Begliano, Sagrado e Trieste.

Nell'ex provincia di Pordenone: il progetto laboratorio Sghiribic di Maniago insieme all’Officina Creativa di Casa Carli e alla Comunità alloggio Via Colle, la Residenza protetta per anziani di Sacile e il Centro diurno anziani di Sacile, Nido d’infanzia Farfabruco e Doposcuola di Polcenigo, Centro diurno disabilità di Sacile, Residenza assistenziale alberghiera di Cimolais, Casa Ricchieri di Pordenone, Modulo autismo di Borgomeduna – Pordenone. In provincia di Udine: i Doposcuola di Muzzana del Turgnano, Porpetto, Carlino, Pocenia e Castions di Strada, il Centro di aggregazione giovanile di San Giorgio di Nogaro, l’Asp Brunetti di Paluzza, le residenze Calicantus e Cjase Nestre, la Comunità educativa diurna Tal Grim, Asp Stati Uniti d’America di Villa Santina. A Trieste il Centro Aism di Villa Sartorio. In provincia di Gorizia la Comunità residenziale per la disabilità di Begliano e il Centro giovani di Sagrado.

LE ATTIVITÀ PREVISTE. Sghiribic aderisce a M’illumino di meno promuovendo la seconda edizione di M’illumino il tempo di una canzone. L’appuntamento del 2023, previsto per il 16 febbraio alle 18.30 nella piazzetta antistante la sede del laboratorio in Borgo Coricama a Maniago, conterà sull’intrattenimento musicale rigorosamente in acustico a cura dei The Revolution, band composta da operatori e beneficiari della Comunità alloggio Via Colle di Maniago. Seguiranno l’intervento canoro di Giovanni Venier e una performance poetica a cura di Andrea Comina. Contestualmente, una composizione di candele illuminerà la degustazione di diversi succhi di mela rispettivamente naturale e biologica messi a disposizione dalla Azienda agricola Melacolta e dall’Azienda Sapori Dimenticati di Patrick Rovedo. Quest’ultima donerà anche un albero di mele che sarà piantumato nel giardino di un asilo. Per l’occasione gli amici dell’Officina Creativa di Casa Carli realizzeranno mollette a tema con materiali di recupero.

La Residenza protetta e il Centro diurno per anziani di Sacile prevedono diverse attività, tra cui il 16 febbraio la cena a lume di candela, decorazioni esterne alla struttura con delle candele, l’allestimento di una particolare zona della sala da pranzo con candelabri di varie forme e del tulle per rendere l’atmosfera un po’ retrò. Qualche giorno prima gli utenti dei due servizi si dedicheranno alla cura del verde e alla piantumazione di nuovi fiori.

Il doposcuola di Muzzana del Turgnano vedrà coinvolti i 24 alunni delle cinque classi della scuola primaria e 9 delle 3 classi della scuola secondaria di primo grado. Tra il 13 e il 16 febbraio i bambini realizzeranno degli appendi-porta in cartoncino colorato e decorato a loro piacere. Sugli appendi-porta ogni bambino riporterà la frase che ha pensato o che ritiene più efficace sul tema del risparmio energetico come, ad esempio, ricordati di spegnere la luce quando esci; hai chiuso la lucina led della play? L’obiettivo è far emergere nei bambini le azioni che possono compiere per contribuire al risparmio energetico, e che i bambini fungano da ponte doposcuola-genitori sulle attività di sensibilizzazione ambientale.

Il doposcuola di Porpetto coinvolgerà i 30 bambini delle classi della scuola primaria nelle giornate di martedì 14 febbraio dalle 14 alle 16, in una serie di riflessioni riguardo a tutte le azioni che bambini e adulti possono fare per contribuire al risparmio energetico, per contribuire ad un Paese più green; le riflessioni potranno essere riportate su un cartellone e ogni bambino realizzerà il proprio personale vademecum da portare a casa e condividere con gli adulti della famiglia, fungendo da ponte doposcuola-genitori sulle attività di sensibilizzazione ambientale.

Come ogni anno la casa di riposo di Paluzza partecipa a M’illumino di meno. “Guardandoci intorno e interrogandoci su cosa potessimo fare per rendere ancora più sostenibile il nostro ambiente di lavoro – fanno sapere dalla Carnia -, abbiamo pensato di ricostruire, mettendo a nuovo i punti dedicati alla raccolta differenziata. Dedicheremo la giornata del 16 febbraio a delineare due spazi appositi all’interno della sala comune e a cercare di rendere più consapevoli i clienti, e non solo, riguardo questo tema.

Saranno realizzati e decorati dei bidoni per la carta, plastica e secco utilizzando materiali di riciclo. Inoltre, ci impegneremo a coinvolgere il servizio di pulizie che ci fornirà i bidoni per poter svolgere l’attività” sopraelencata”.

Il doposcuola di Carlino vedrà coinvolti i 32 bambini delle cinque classi della scuola primaria nelle giornate di lunedì 13, martedì 14 e giovedì 16 febbraio, subito dopo le attività dello studio assistito. I bambini verranno forniti di alcune “medaglie” a forma di lampadine, diverse per ognuno dei tre gruppi.

Gli alunni della prima e seconda la coloreranno, riservando un piccolo spazio per inserire il loro nome, gli alunni di terza e quarta avranno uno spazio per un disegno sulla sostenibilità o su un mondo più pulito, mentre gli alunni di quinta destineranno lo spazio per scrivere un loro pensiero. Le lampadine così decorate, verranno incollate su dei cartoncini e legate con lo spago. Gli alunni saranno preparati dalle educatrici, che spiegheranno loro brevemente la natura e finalità di M’illumino di meno. A fine giornata, ogni bambino riceverà un attestato con il proprio nome ed alcune delle idee emerse per risparmiare energia. L’obiettivo è far emergere nel bambino le azioni che anche lui può fare per contribuire al risparmio energetico, creare un ponte doposcuola-genitori sulle attività di sensibilizzazione ambientale.

L’Energia siamo Noi è il titolo del progetto pensato dalle Comunità alloggio Calicantus e Cjase Nestre, che lavoreranno ognuna in autonomia per poi condividere il 16 febbraio la cena a lume di candela nella sede di Pasian di Prato. Le attività prevedono un impegno con i laboratori di due pomeriggi alla settimana per circa due settimane. Cjase Nestre realizzerà delle ghirlande per addobbare le due strutture e un quadro con un albero, usando i contenitori delle uova raccolti durante tutto l’anno. Calicantus realizzerà con i rotoli della carta igienica delle decorazioni per le tavole. La sera del 16 febbraio dalle 17.30 alle 21 i due servizi si ritroveranno insieme per la cena a lume di candela con prodotti locali e stagionali, ogni servizio condividerà anche i preparativi, preparando per metà il menù della serata. Nel corso delle attività gli operatori hanno sensibilizzato i residenti all’acquisto di prodotti di stagione, grazie alla ruota delle stagioni i due servizi si riforniscono infatti presso Aziende agricole di prossimità e il Panifico di Comunità). Previsto anche un gioco di società dell’Agenda degli obiettivi del 2030, nel ruolo di presentatore un residente di Cjase Nestre, nel ruolo di presentatrice una residente di Calicantus.

Il doposcuola di Pocenia coinvolgerà i 28 bambini delle cinque classi della scuola primaria, le giornate previste sono martedì 14 e giovedì 16 febbraio dopo le attività dello studio assistito. L’attività prevede di piantare un seme di fragola in un vasetto di cartoncino biodegradabile, i vasetti saranno custoditi sul davanzale dell’aula dedicata al servizio di doposcuola e, quando la piantina sarà cresciuta, ogni bambino la potrà portare a casa per piantarla nel giardino o in un vaso più grande. Obiettivo è la sensibilizzazione dei bambini ad uno stile di vita più sostenibile, grazie al loro coinvolgimento attivo non solo alla crescita della piantina, ma anche al prendersi cura della natura.

Tal Grim, comunità educativa di Ronchis, aderisce a M’illumino di meno con una cena a lume di candela e con la creazione dell’Agenda Green. I ragazzi verranno coinvolti nella riflessione di buone prassi da poter introdurre quotidianamente in Comunità, che verranno trascritte nero su bianco in quella che hanno deciso di chiamare Agenda Green, e che verrà inaugurata con la cena a lume di candela martedì 21 febbraio.

Al doposcuola di Castions “abbiamo coinvolto i bambini frequentanti il doposcuola e le loro famiglie. L’abbiamo intitolato A lume di candela in quanto abbiamo realizzato delle lanterne decorate a piacere dai ragazzi del doposcuola. Le lanterne contengono dei lumini che, con la loro luce pacata, possono illuminare nella serata del 16 febbraio (e non solo) dei momenti di condivisione in famiglia. Momenti di calma e tranquillità, nei quali possiamo metterci in pausa dalla frenesia quotidiana e ritornare ad attività semplici ma importanti che servono a tutti, adulti e bambini. A luci spente, con la tv spenta, davanti ad una cena ecosostenibile e senza sprechi, illuminati dalla fiammella della nostra lanterna, possiamo raccontarci una storia, cos’abbiamo fatto di speciale oggi o qual è la parte della giornata che ci è piaciuta di più o di meno, o ancora chiedere “cosa vorresti fare domani?”. Restare in silenzio o magari ascoltare della musica assieme. Ecco che, allora, a lume di candela ci illuminiamo, splendendo di più.

Al centro diurno disabilità di Sacile letture a lume di candela.

Al nido d'infanzia Farfabruco di Pordenone sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico nei confronti dei genitori, bambini 0-3 anni che frequentano il nido, personale del servizio, comunità di appartenenza. Grazie all’equipe educativa del Farfabruco si prevede la condivisione dell’iniziativa e scelta delle azioni da intraprendere per la comunità di appartenenza: nella settimana dal 6 al 10 febbraio lancio dell’adesione all’iniziativa sulla pagina Facebook del servizio, nella settimana dal 13 al 16 febbraio quotidianamente sarà pubblicato un post con suggerimenti e indicazioni su come ridurre l’impatto ambientale per i genitori, nella settimana dal 6 al 10 febbraio lancio dell’adesione all’iniziativa sul broadcast delle famiglie iscritte al servizio, nella settimana dal 13 al 16 febbraio quotidianamente verrà inviato un messaggio sul broadcast delle famiglie iscritte al servizio con suggerimenti/indicazioni su come ridurre l’impatto ambientale di una famiglia con bambini. Per i Bambini 0-3 anni che frequentano il Farfabruco nella settimana dal 13 al 16 febbraio tutte le proposte di attività educative avverranno a luce spenta.

Per i bambini che frequentano il Doposcuola di Polcenigo, la sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico sarà rivolta a genitori, bambini /ragazzi, personale del servizio e comunità di appartenenza. Gli strumenti previsti riguardano la condivisione dell’iniziativa e dei laboratori da effettuare. Per la comunità di appartenenza: settimana dal 6 al 10 febbraio, lancio dell’adesione all’iniziativa sulla pagina Facebook del servizio; settimana dal 13 al 16 febbraio pubblicazione di post sulla pagina Facebook del servizio con suggerimenti/indicazioni per i genitori su come ridurre l’impatto ambientale; settimana dal 6 al 10 febbraio, lancio dell’adesione all’iniziativa sul broadcast delle famiglie iscritte al servizio; settimana dal 13 al 16 febbraio, lancio di due msg sul broadcast delle famiglie iscritte al servizio con suggerimenti/indicazioni su come ridurre l’impatto ambientale di una famiglia con bambini.

Per i bambini/ragazzi frequentanti il Doposcuola: settimana dal 13 al 16 febbraio proposte di laboratori su attività inerenti al tema; 14 febbraio laboratorio “Una macchina… ad aria!”; 15 febbraio laboratorio con informazioni e discussione con i bambini su come fare a ridurre l’impatto ambientale; 16 febbraio giochiamo con “Il memory del risparmio energetico”.

Il 17 febbraio dalle 15 alle 19 nella sede del Progetto Giovani di Spilimbergo in piazzale Falcone e Borsellino, per tutta la durata dell’apertura del Centro di aggregazione verrà limitato l’utilizzo dell’energia elettrica, riducendo l’illuminazione e rinunciando alle attività che prevedono l’utilizzo di corrente (PC, impianto audio, Playstation); sono previsti tornei di calcio balilla e ping pong e dalle 16 alle 18 il laboratorio artistico a cura di Dimitris Krapsitis con accesso libero e gratuito.

Due le attività previste il 16 febbraio a Casa Ricchieri di Pordenone: ‘’ripiantiAMO’’ con la piantumazione di una mimosa da parte degli utenti dei servizi della salute mentale che vi risiedono, che se ne occuperanno accompagnati da un operatore che si occupa anche dell’orto della Casa; la cena a lume di candela, prevista in soggiorno con tutte le luci della comunità spente.

La Casa di riposo di Villa Santina proporrà il 16 febbraio Blackout di ricordi, nel corso del pomeriggio verrà spento per un’ora tutto quanto, luci, riscaldamento, macchinette del caffè, acqua calda. Gli anziani si riuniranno in sala animazione e insieme alle animatrici parleranno di quelle che erano le cose che in famiglia facevano per risparmiare e riciclare in un mondo in cui, contrariamente ad adesso, niente veniva sprecato e tutto riutilizzato.

La Residenza Assistenziale Alberghiera di Cimolais prevede per il 16 febbraio la consegna alle scuole primarie di Claut di un quadro che ha come soggetto un “Albero della vita”, creato con materiale di recupero, assieme al quale verrà consegnata una lettera scritta assieme dagli anziani residenti, che ha l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni l’importanza della consapevolezza del risparmio energetico e dei stili di vita sostenibili.

“M’illumino di meno” è un progetto che ci appassiona ogni anno. Per il 2023 la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili prevista per il 16 febbraio, è sostenuta da Rai radio 2 con Caterpillar e anche da noi, Modulo Autismo di Borgomeduna, attraverso una piccola ma significativa azione di impegno di noi educatrici e utenti del servizio.

Abbiamo progettato di sensibilizzare la comunità intorno alla nostra sede del centro MA3 (Modulo Autismo 3). I nostri giovani adulti sono molto abili in attività occupazionali e l’idea che ci è venuta si concentra sulla creazione di piccoli “promemoria” che le persone del quartiere potranno avere nelle loro case per RISPARMIARE e prestare attenzione a piccole azioni quotidiane che aiutino tutti a SALVARE ENERGIA, e più in generale, ad AIUTARE il nostro pianeta.

Procederemo con i ragazzi con sindrome da autismo a creare dei magneti da attaccare al frigo di casa, visibili subito e soprattutto efficacemente comunicativi, come la nostra amata comunicazione aumentativa alternativa. Questi doni verranno regalati in modalità porta a porta alle persone del nostro vicinato, e saranno interamente creati dai ragazzi, che si occuperanno non solo dell’assemblaggio ma anche della produzione della forma e del decoro.

Per queste creazioni utilizzeremo carta pesta ottenuta da carta di scarto, riviste vecchie e documenti tritati dei nostri uffici, colla e tanta tenacia nell’ottenere una “polpa” di carta adeguata a creare delle forme nuove e solide, che faremo asciugare e pazientemente andremo a decorarle. Visto il tema scelto, per le decorazioni utilizzeremo messaggi di “memorandum” che ricordino alle persone azioni quotidiane che possano migliorare la loro vita. Alcuni di questi sono: “spegnere la luce quando non serve”, “riduci la plastica”, “la Terra è l’unica casa che abbiamo”, “se puoi pianta un albero”, “riduci il consumo di carne”, “vai a piedi o in bici”, “riutilizza!”, “compra meno vestiti”, “risparmia l’acqua”, “compra a km 0”, “fai da te!” , “condividi nella realtà non sui social”, “salviAMOci”, “M’illumino di meno”.

Siamo pronti per imbarcarci in questo progetto e speriamo possa avere ricadute positive e gentili nel nostro quartiere e magari possa diventare un trend per più persone possibili.

Il Centro AISM di Villa Sartorio di Trieste parteciperà con una cena a lume di candela che si svolgerà nel salone della comunità alloggio, alcuni utenti del servizio il 16 febbraio verranno accompagnati al Centro utilizzando i mezzi pubblici, invece dei mezzi di trasporto di Itaca.

La Comunità di Begliano parteciperà All’iniziativa non accendendo il 16 febbraio la televisione. Inoltre, a fronte di un impegno costante insieme ai residenti verso il riciclo, il risparmio energetico, l’evitare gli sprechi, nel pomeriggio tutti insieme prepareranno un cartellone in cui riportare con parole o disegni tutte le idee avute o portate a compimento nell’anno trascorso per aiutare il Pianeta.

Il 14 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 nella Sala ragazzi della Biblioteca Villa Dora di San Giorgio di Nogaro M’illumino di idee, workshop creativo per immaginare un paese sostenibile, rivolto a ragazzi 11-16 anni.

Immaginare una Sagrado più ecologica e sostenibile attraverso l’arte: Con occhi nuovi è il laboratorio (gratuito con iscrizione obbligatoria) artistico creativo rivolto a ragazze e ragazzi 9-13 anni anche dei Comuni limitrofi che si terrà al Centro giovani il 18 febbraio, 4 e 18 marzo, 1 aprile dalle 10 alle 12.