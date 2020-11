Balenottere in arrivo nel Golfo di Trieste

Avvistamento eccezionale lungo le coste della vicina Slovenia, nella giornata di ieri. Due esemplari di balenottera comune (Balaenoptera physalus) al largo delle acque slovene, che stavano dirigendosi verso Trieste – come spiega l'Area Protetta di Miramare sul profilo Facebook.

“Nei giorni scorsi un paio di segnalazioni locali ci avevano già preallertato sulla possibile presenza di questi giganti del mare – scrivono -, ma nonostante le uscite di monitoraggio effettuate dai nostri ricercatori, nessun cetacei è stato avvistato. Stamattina nuovo sopralluogo in Golfo”.

L'avvistamento eccezionale ed emozionante è stato segnalato dai ricercatori di Morigenos, grazie ad un rapporto di alcuni pescatori sloveni. Si tratta del secondo animale più grande del pianeta, regolarmente presente nel Mar Mediterraneo.



“Nel Mar Adriatico settentrionale questa specie viene tipicamente registrata ogni paio di anni – spiegano in un post i ricercatori di Morigenos -”.Una specie a rischio, inserita come vulnerabile nella lista rossa IUCN, e minacciata dal traffico navale, dall'inquinamento chimico e acustico subacqueo e dalle microplastiche.“Abbiamo fotografato entrambe le balene e ottenuto un filmato aereo – annunciano i ricercatori sloveni -. Sulla base di fotografie di pinne dorsali e altre parti del corpo saremo in grado di determinare se queste balene sono state osservate altrove dai nostri colleghi che lavorano in altre parti dell'Adriatico e del Mediterraneo, mentre le riprese aeree aiuteranno a determinare la loro condizione generale”.Fondamentale per i ricercatori la collaborazione con i pescatori che con le loro segnalazioni consentono di raccogliere dati e informazioni preziose, lanciando un appello ai proprietari di imbarcazioni, invitandoli a ridurre potenziali impatti negativi su queste balene non avvicinandosi a loro più di 200 metri.I due cetacei secondo i ricercatori sloveni si stanno spostando verso la costa giuliana, dove i colleghi triestini monitorano costantemente il mare nell'Area protetta di Miramare.