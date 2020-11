Biomasse, il corretto utilizzo per migliorare l’aria che respiriamo

Nell’ambito del progetto LIFE prepAIR, a cui anche ARPA FVG partecipa, la Regione Emilia-Romagna in collaborazione con AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) organizza una serie di eventi online per spiegare come utilizzare al meglio legna e pellet per il riscaldamento domestico.



La campagna si chiama “Il corretto utilizzo delle biomasse per migliorare l’aria che respiriamo” e si rivolge ai possessori di stufe a legna o pellet e a tutti i cittadini curiosi di sapere come utilizzare questa importante risorsa rinnovabile per riscaldare casa riducendo al minimo i rischi per le persone e per l’ambiente.



Il 13 novembre alle 13:00 si svolgerà il primo di una serie di incontri di circa 20 minuti ciascuno e con cadenza settimanale; ogni incontro sarà dedicato a un tema specifico legato al corretto uso della biomassa.