Buttrio, terza nella classifica di con l’85% di raccolta differenziata

L’introduzione del sistema volumetrico funziona. Nel 2020 la percentuale di raccolta differenziata è passata dall’80 ad oltre l’84%, “ma il risultato più importante - ha illustrato il vicesindaco Paolo Clemente nell’ultimo consiglio comunale - è la riduzione del rifiuto indifferenziato (-35%), sebbene l’avvio delle nuove modalità sia avvenuto solo dal 1° marzo 2020. Sono dati che confermano i risultati auspicati dalla scelta di passare alla tariffazione puntuale con metodo volumetrico”.



Nella classifica di Legambiente, Buttrio si pone all’11° posto tra i comuni del FVG con meno di cinquemila abitanti nella produzione di secco residuo pro capite (55,6 kg), ma sale al 3° posto - assieme a Lestizza e dopo San Vito di Fagagna e Cordovado - a livello di percentuale di raccolta differenziata (85%). La qualità dei rifiuti da differenziare a Buttrio era già elevata, anche in termini numerici, ma la produzione di rifiuto secco residuo continuava costantemente ad aumentare. “Ecco perché - spiega l’assessore - si è reso necessario introdurre un nuovo sistema che riducesse la raccolta indifferenziata, più onerosa da smaltire e con un maggior impatto per l’ambiente, e rendesse ancora più efficaci ed eque le attività di gestione della tariffa rifiuti”.



Visti i prolungati periodi di chiusura di alcune attività economiche imposti dal periodo pandemico, l’amministrazione comunale - attraverso anche la Commissione Consiliare sul Covid - ha deliberato agevolazioni per le categorie colpite dal lock down, con riduzioni sulla tariffa TARI variabili tra il 30% e il 40%.