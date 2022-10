Cellina Meduna, pronti a lavorare per il piano laghetti

“Siamo onorati e grati per la decisione della Regione di delegare ai Consorzi di Bonifica i primi progetti per ricavare nuove capacità di riserva idrica da cave e impianti già esistenti”. Il Presidente del Cellina Meduna, Valter Colussi, commenta così l’annuncio dato qualche giorno fa dall’Assessore regionale Stefano Zannier: da Trieste sono stati stanziati 18 milioni di euro per aumentare le disponibilità di accumulo di acqua grazie alla conversione di vecchie cave.

Un piano di investimento di cui si parla da mesi e che la stessa Associazione nazionale dei Consorzi di Bonifica ha inserito tra le priorità del Pnrr. A Pordenone dovrebbero arrivare più di 4 milioni di euro per il ripristino delle capacità dell’invaso di ponte Maraldi, tra Cavasso Nuovo e Meduno, e l’adeguamento di due aree di scavo situate tra San Vito e San Martino al Tagliamento.

“I nostri tecnici sono pronti alla sfida e dispongono di tutte le competenze per affrontare questo incarico così importante per l’agricoltura e la sicurezza alimentare", ha spiegato Colussi. "La siccità continua a rappresentare un incubo: siamo quasi a novembre ma non piove, le falde si abbassano ancora e le temperature raggiungono valori tipici di altre stagioni. Si rende, quindi, vitale la ricerca di nuove disponibilità idriche e il provvedimento della Regione va nella direzione giusta. La stessa Unione Europea punta alla conversione di siti dismessi per creare laghetti di accumulo delle acque meteoriche”.

Nei prossimi giorni i vertici del Consorzio continueranno con gli incontri tecnici per capire come materialmente mettere mano ai primi impianti individuati per l’occasione. “Con Zannier e i funzionari regionali il confronto è quotidiano, anche per ottimizzare le risorse in tempi di crisi economica e prezzi degli appalti in continuo rialzo”, ha concluso il presidente Colussi.