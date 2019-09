Clima, tutti con Greta ma con cautela

Anche in Italia sono i giovani i protagonisti del Global Climate Strike del 27, giornata finale della settimana per il clima che è cominciata lunedì 23 col summit Onu di New York.

Tutti seguono Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che ha attaccato i leader mondiali riuniti nel Palazzo di vetro. Pochi remano contro, definendo gli scioperi e le assemblee una moda che presto sarà dimenticata. D’altra parte, a uno che abita dall’altra parte del mondo perché dovrebbe importare se i ghiacci al polo Nord si sciolgono? Può preoccupare solo se si ha maturato sensibilità e cultura, cominciando dallo spegnere la luce quando di esce da una stanza.

Comunque la si pensi, nella nostra regione partecipa allo sciopero il comparto istruzione e ricerca proclamato dalla Flc-Cgil. Sono previste assemblee nelle fabbriche e nei posti di lavoro pubblici e privati, adesioni e sostegno ai cortei.

Ma sono invitati a partecipare anche gli insegnanti delle scuole primarie e delle scuole medie, oltre a quelli delle superiori di Udine.

A Trieste, si svolge il 12° Forum Mondiale dei Giovani, fino a domenica 29, nel Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione, che riunisce una cinquantina di giovani studiosi provenienti da tutto il pianeta.



Punti deboli

Per don Alessio Geretti la sensibilità ecologica si è fatta strada già da parecchio tempo e “vede consolidarsi nei giovani l’emergenza e il desiderio di scuotere i sistemi economici e politici affetti da grave inerzia”.

La modifica delle abitudini che toccano settori diversi, però, ha conseguenze sul piano degli obiettivi economici, che nel breve periodo si contrappongono.

“E’ difficile – prosegue Geretti - perseguire la crescita del Pil anche nei Paesi più poveri e allo stesso tempo tagliare i voli e ridurre le emissioni che creano maggiore inquinamento, per avere, a lungo termine, un’economia tecnologicamente sana. Ma questa è l’emergenza dei più giovani che hanno la sensazione che non si può più aspettare, che non si può più rinviare”.

Secondo il sacerdote, però, in questo sollevamento per il clima e l’ecologia ci sono dei limiti.

“Il primo – spiega - è che la culla in cui sta maturando l’emergenza ambientale è la medesima culla in cui l’uomo pensa di non poter alterare la natura, ma solo se stesso. E’ schizofrenia ideologica di fondo. Non si può avere un atteggiamento equilibrato quando si tratta dell’altro e averne uno diverso quando si tratta del sé”.

Il secondo punto debole è che bisogna avere lo sguardo della fede, essere custodi della natura.

“Nella Bibbia – continua il sacerdote - si legge che Dio ha creato il cielo e la Terra e il giardino dell’Eden non perché l’uomo fosse il predatore. Senza la fede reggerà a lungo in noi questa sensibilità? Ognuno di noi può spegnere le luci, adoperare meno plastica, fare qualcosa nel proprio piccolo, ma a un abitante del Sud quanto importa che al Polo Nord si sciolgano i ghiacciai?”

Per don Geretti, soltanto se si ha uno sguardo di fede si potrà capire che ha importanza anche per tutti.

C’è un’altra questione da non sottovalutare.

“La protesta dei ragazzi contro i potenti della Terra e la loro inerzia - conclude don Geretti - poggia su una base debole senza la fede, che si esaurirà come finiscono le manifestazioni contro la guerra in tempo di pace”.



Situazione irreversibile

“Il momento – spiega il portavoce Warren Monteleone – non lascia scelta. La situazione è grave e irreversibile. E’ un problema che riguarda tutti, una battaglia che non si può perdere. Spero che non partecipino solo i giovani, ma anche i curiosi. Dobbiamo farci forza”.



Non omicidio ma suicidio

Per me – dice Alessandro Sensidoni, professore di Scienze e tecnologie alimentari all’Università di Udine - tutto ciò che riguarda i ragazzi è importante. Non conta con quale dinamica siano arrivati a maturare questa sensibilità. Ai miei tempi c’era il movimento studentesco della Pantera e per comunicare si usavano i fax”.

Sensidoni ha, ovviamente, un osservatorio privilegiato sui giovani.

“La relazione tra cibo e ambiente è certa. Quest’anno seguirò studenti al primo anno di corso, ma anche quelli all’ultimo anno. Sono convinto che tutti saranno più interessati ai cambiamenti climatici. Ma anche un nonno come me, pensando al futuro dei nipoti, deve sentirsi coinvolto”.

Secondo Sensidoni, però, non si deve parlare di omicidio del clima, “ma di suicidio dell’uomo. Pur avendo a disposizione tutti gli strumenti per non arrivare a questo punto, non è stato fatto nulla. Adesso che la variazione climatica è assodata, possiamo solo chiederci: ne valeva la pena? Possiamo fare qualcosa? Certo è – conclude il docente - che ormai è tardi per tornare come prima”.



Sedicenne nel mirino

Poco più di trent’anni, ma con le idee ben chiare: impostare la vita in modo autosufficiente e vicino alla natura. Devis Bonanni vive in Carnia, a Raveo, e si definisce “contadino innanzitutto -, e di conseguenza ambientalista”. Sa tutto dello sciopero globale per il clima di Greta grazie ai social network e si sente vicino a lei perché 15 anni fa, quando era uscito il suo primo libro, tutti erano più interessati al suo “background familiare che alla scelta di vita in sé. Vedo un parallelismo con Greta, perché tanti la criticano per la sua famiglia borghese, per i toni che usa, per le espressioni che fa, e non si interessano a quello che dice veramente. Comunque, il suo merito è aver portato l’emergenza climatica all’Onu e aver fatto uscire dall’apatia tanti giovani. Anche se per me è una contraddizione scioperare di venerdì”.

In 15 anni Bonanni ha visto anche il clima del Friuli “cambiare radicalmente. Inverni sempre più lunghi ed estati con un caldo micidiale”.



Due friulani in Nepal

Un team italiano multidisciplinare è partito per documentare i cambiamenti climatici in atto nei villaggi del Mustang, in Nepal, dove intere popolazioni sono costrette a spostarsi per mancanza di acqua. Il 27 comincia l’attraversata, tutta a piedi, in 12 giorni.

“Documenteremo - dice la friulana Stefania Gentili, esperta in Scienze Naturali e caposquadra della spedizione - i drammatici cambiamenti climatici che stanno costringendo intere popolazioni a spostarsi. Lo faremo con una serie di azioni che saranno legate ovviamente alla parte documentaristica e, dunque, foto, reportage, interviste sul posto e nei villaggi. Avremo la possibilità di raccogliere ulteriori informazioni su quelli che sono stati i lavori precedentemente iniziati da Stefano Ardito che aveva lavorato proprio in quei villaggi che si stavano spostando, perché non avevano acqua”.

E’ fondamentale il compito della friulana.

“Io - conclude Gentili -, in qualità di esperta in Scienze Naturali mi concentrerò sugli effetti dei cambiamenti climatici sulla flora e sulla fauna. Con me ci sarà anche un altro friulano, Giovanni Negro, che invece curerà tutti gli aspetti riguardanti la climatologia”.