Clima: Cop26 in diretta a Tolmezzo

La Carnia che non si rassegna all’ingiustizia climatica e all’ennesimo rinvio dell’applicazione degli “Accordi di Parigi” per la lotta contro la crisi climatica si dà appuntamento a Tolmezzo, venerdì 12 novembre.

Alle ore 16, inizierà il sit-in “Cop26 in diretta a Tolmezzo”, promosso dai ragazzi di “Fridays For Future Carnia” e articolato in due appuntamenti.



Dapprima, nella Biblioteca civica, vi sarà il momento “Cos’è e com’è andata la Cop26? Ve lo raccontiamo noi”, con immagini e video in diretta da Glasgow, dove giunge al termine la deludente conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Nel frattempo, in Piazza 20 Settembre, alcuni attivisti richiameranno l’attenzione della cittadinanza sulla questione e sugli appuntamenti in corso.



Seguirà, alle ore 17, un momento di confronto. Sono in programma interventi dei portavoce e dei volontari, che presenteranno un dossier. Inoltre, potranno portare un contributo tutti coloro che intendono condividere le loro ansie ma soprattutto il proprio impegno quotidiano per scongiurare la più grave crisi che abbia mai minacciato l'umanità. Il programma di venerdì 12, momento culminante di una mobilitazione che ha impegnato i ragazzi con un'iniziativa, potrà essere condiviso, insieme con le prossime attività del gruppo, attraverso i social o scrivendo all'indirizzo email del gruppo.