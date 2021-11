Due attivisti di Extinction Rebellion Friuli Venezia Giulia si sono seduti a Trieste, oggi 10 novembre alle 11, in piazza Cavana. Come altri attivisti internazionali nella giornata odierna, gli attivisti del Fvg si sono seduti per denunciare la loro preoccupazione rispetto alla gestione climatica mondiale - in particolare in riferimento alla Cop26 - e denunciare la necessità di un cambiamento democratico per trovare quelle soluzioni che i Governi non sono riusciti a trovare.