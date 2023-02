Comuni amici delle Api, Campoformido 'fa scuola' a Latisana

Il vicesindaco di Campoformido Christian Romanini, che all'interno della Giunta guidata da Erika Furlani segue l'assessorato all'ambiente, alla cultura, al turismo e all'innovazione, è stato ospite della Commissione Agricoltura del Comune di Latisana per condividere alcune buone pratiche relative al progetto Comune Amico delle Api, avviato in collaborazione con l'Università degli studi di Udine dal 2019.

Durante l'incontro in Municipio a Latisana, Romanini ha ringraziato il presidente della Commissione Agricoltura Alessandro Fabbroni e l'assessore all'agricoltura e ambiente Sandro Vignotto di Latisana per l'invito, che ha fornito l'occasione per illustrare l'esperienza maturata in questi primi anni del progetto “Campoformido Comune Amico delle Api”.

Ai componenti della commissione, Romanini ha evidenziato l'importanza del ruolo dell'Università di Udine, in particolare con Pietro Zandigiacomo e Francesco Nazzi, grazie ai quali è stata siglata la convenzione che ha formalizzato la collaborazione, garantendo così solide basi scientifiche a tutto il progetto.

Nonostante lo stop imposto dai mesi della pandemia, in questi anni sono state avviate numerose iniziative a favore degli insetti impollinatori. “Il contesto dal quale siamo partiti è stata la valorizzazione dei Prati Stabili, patrimonio inestimabile del nostro comune e tutelato da leggi regionali e europee” ha evidenziato Romanini. “Abbiamo quindi 'adottato come testimonial' l'ape, universalmente riconosciuta come simbolo dell'importanza della biodiversità, ben consapevoli che non si tratta solo di ape domestica, ma di tutti gli impollinatori che popolano i nostri prati e il nostro territorio”.

Il vicesindaco ha quindi illustrato i progetti di laboratori apistici realizzati nelle scuole dove sono stati installati anche diversi hotel per le api selvatiche, il coinvolgimento dell'associazionismo in particolare la proficua collaborazione con la Pro Loco Campoformido, le manifestazioni di educazione ambientale con la consegna di alberi melliferi ai nuovi nati in collaborazione con la Regione e il vivaio Pascul di Tarcento, la concessione di un'area pubblica ad un apicoltore locale per l'attività apistica, le passeggiate nel Parco del Cormôr con le guide naturalistiche Laura Fagioli e Pierino Picco a cavallo dell'asinello Biagio, i video realizzati dal regista Massimo Garlatti-Costa e il costituendo Centro Visite del Parco in via di allestimento presso il Mulino di Basaldella, tutte iniziative che hanno visto l'attivazione di importanti sinergie con gli enti sovra-comunali quali la Regione, l'Università degli Studi di Udine, il Consorzio degli Apicoltori della Provincia di Udine, il Museo Friulano di Storia Naturale e il Comune di Udine.

Al termine della riunione, i componenti della commissione agricoltura hanno ringraziato il vicesindaco Romanini prendendo numerosi spunti per un eventuale avvio di un'iniziativa simile anche in comune di Latisana, come sottolineato dal presidente della commissione Fabbroni che dichiara “Il progetto di Campoformido è sicuramente da prendere come modello in quanto abbiamo potuto appurare come sia stato attivato un processo di coinvolgimento del territorio e delle varie istituzioni sovra-comunali”.