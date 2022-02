Conoscere le piante del Friuli Venezia Giulia

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, riprende il cammino che la Società Alpina Friulana sta facendo da molti anni con le Lezioni di Cultura Alpina, per approfondire la conoscenza del territorio regionale.

Dopo aver trattato in maniera accurata il ciclo dell’acqua, la geologia, i boschi, i fiori, la fauna, ed il paesaggio del Friuli Venezia Giulia, l’edizione delle Lezioni di Cultura Alpina del 2022 è un viaggio ricco di entusiasmo nel mondo delle erbe spontanee, per farcele amiche e trasferirle dal campo, al piatto, ai mille usi domestici che la tradizione ci ha tramandato.



Durante il corso si imparerà a riconoscere le più comuni piante eduli e a conservarle adeguatamente, a trasformarle inserendo nei piatti quotidiani anche le piante infestanti che troviamo nel nostro orto o che possiamo raccogliere in luoghi adeguati o rinvenire al mercato dei produttori.



Conosceremo le tradizioni e le ricette, i miti e le leggende, i metodi di preparazione di infusi, di tisane e decotti. Conosceremo le proprietà e l’uso delle erbe officinali e diverremo consapevoli dei rischi di tossicità per vari organi e apparati.Consapevoli della particolarità e della delicatezza della materia trattata, il corso viene proposto a partecipazione limitata. Vengono proposte due sessioni distinte di corso (una pomeridiana ed una serale) per un numero massimo di 30 partecipanti per ciascuna sessione. Ogni sessione sarà strutturata in quattro lezioni frontali ed una uscita in ambiente. All’atto dell’iscrizione l’interessato dovrà indicare a quale sessione di corso desidera partecipare.Se invece desiderate iscrivervi di persona, rivolgetevi allo sportello della Società Alpina Friulana nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00 e giovedì anche dalle 21.00 alle 22.30.