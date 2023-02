Conosci l'Isonzo?

Quanto conosciamo l'Isonzo? E come ci relazioniamo con il fiume? Per scoprirlo, quattro ricercatrici - Anna Scaini, Ana Stritih, Constance Brouillet e Chiara Scaini – hanno messo a punto un questionario online, per elaborare uno studio scientifico relativo al rapporto delle persone con l'Isonzo-Soca.

“Ci vorranno dieci minuti e funziona anche dal cellulare”, spiegano le ricercatrici. “Le risposte ci aiuteranno, in forma anonima, per studi scientifici sul valore del fiume. Per questo invitiamo tutti a partecipare e a condividerlo con i potenziali interessati; è disponibile anche in inglese e sloveno. L’opinione di tutti gli abitanti del fiume è importante”.

