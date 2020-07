Depurazione, mezzo innovativo made in Fvg

Italspurghi Ecologia, dal 1984 riferimento per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, sia per le imprese sia per le pubbliche amministrazioni, presenta un nuovo impianto di manutenzione delle fognature che va a fare parte della sua flotta: l’automezzo Tornado MT REX con tecnologia “4.0”.

Si tratta di un sistema innovativo, "made in Fvg", realizzato dalla Kaiser Moro di Fiume Veneto, che rende la manutenzione delle fognature ecologica, grazie al riciclo costante dell'acqua usata per la pulizia delle condotte. A differenza dei tradizionali sistemi, quindi, non è più richiesto l'impiego di grandi quantità di acqua per poter rimuovere i detriti che si depositano nelle condutture.

Un ulteriore modo con cui Italspurghi tutela l'ambiente e la salute di tutti, in modo sicuro, veloce ed efficace.

La presentazione è prevista venerdì 10 luglio 2020, alle 10.30 in Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste, alla presenza di Gianfranco Cergol e Mattia Cergol, rispettivamente Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione di Italspurghi Ecologia; Roberto Dipiazza, Sindaco del Comune di Trieste; Fabio Scoccimarro, Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile; Antonio Paoletti, Presidente Camera di Commercio della Venezia Giulia.