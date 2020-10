Si terrà venerdì 6 novembre 2020, dalle ore 9.30 alle 11.00, in modalità remota (piattaforma TEAMS) il Webinar – Incontro tecnico live intitolato“La difesa delle varietà di vite resistenti alle patologie”, organizzato dall’Universitàdegli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, gruppo viticoltura ed enologia, in collaborazione con l’Azienda Agraria “A. Servadei”, con link aperto sia a studenti che a utenti esterni per discutere delle problematiche delle varietà resistenti, una tematica nuova e di attualità per il mondo della viticoltura. Sarà il prof. Paolo Ceccon, direttore Dipartimento Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell’Università degli Studi di Udine, insieme al prof. Edi Piasentier, direttore Azienda agraria A. Servadei, a dare avvio all’incontro tecnico che prevede quattro interventi legati al tema.

Il primo intervento del prof. Enrico Peterlunger, ordinario di Viticoltura, Università degli Studi di Udine, che affronterà il tema “Stato dell’arte delle varietà resistenti Uniud”. A seguire, Giovanni Bigot, agronomo ricercatore e amministratore unico di PERLEUVE srl,si focalizzerà sui “Risultati di alcune linee di difesa anticrittogamica mirate alla protezione di vitigni resistenti coltivati nell’azienda Servadei”. Proseguirà il webinar Yuri Zambon, dottore di ricerca in Patologia vegetale e Responsabile Tecnico Commerciale ai Vivai Cooperativi Rauscedo–VCR, con il tema “La difesa fitosanitaria biologica ed integrata delle varietà resistenti”. L’ultimo intervento dedicato alla “Modellistica epidemiologica e varietà resistenti alle malattie “sarà di prof. Vittorio Rossi, ordinario di Patologia vegetale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza in collaborazione con la dott.ssa Federica Bove, PhD in Botanical epidemiology, HORTA srl, Piacenza. Il webinar prevede anche un coinvolgimento diretto del pubblico tramite domande aperte via chat nella fase conclusiva dell’incontro. Modera l’evento il giornalista di settore Lorenzo Tosi (Gruppo Tecniche nuove Spa, Rivista VVQ Vigne, Vini & Qualità).

Il Webinar – L’incontro verrà registrato e successivamente inserito su Play Uniud per essere disponibile in ON DEMAND sul canale istituzionale dell’Università.