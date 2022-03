Due chiacchiere e una tisana presenta 'Alberi: i nostri alleati'

Nel mese di febbraio la Delegazione FAI di Pordenone ha inaugurato il ciclo di incontri “Due chiacchiere e una tisana” presso l’orto officinale Hortuli di Sesto al Reghena. Dopo il successo del primo evento, dedicato alle erbe medicamentose e al loro legame con la storia delle abbazie, sabato 12 marzo arriva il secondo imperdibile appuntamento dal tema “Alberi: i nostri alleati”.



L’evento è un invito a conoscere da vicino quali sono le principali specie arboree che caratterizzano il paesaggio della pianura pordenonese, tramite una facile passeggiata nei vicini prati Burovich, e parallelamente sarà l’occasione per scoprire come il FAI ogni giorno si prende cura dei Giganti della Sila, affascinanti alberi secolari della regione Calabria.



Durante l’incontro sarà offerto anche un assaggio di tisana alla melissa, prodotta nell’orto officinale Hortuli, che segue una coltivazione con metodo biologico.



L’appuntamento è dunque sabato 12 marzo alle ore 16:00 presso l’azienda in Viale degli Olmi 4/A, Sesto al Reghena. Visti i posti limitati, è consigliabile la prenotazione nel sito faiprenotazioni.fondoambiente.it Per la partecipazione è richiesto un contributo libero a partire da 5,00€ per gli iscritti FAI e da 7,00€ per i non iscritti. Possibilità di iscriversi al FAI in loco. Nel rispetto della vigente normativa, sarà necessario esibire la Certificazione Verde e indossare una mascherina FFP2.



L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Sesto al Reghena. Per ulteriori informazioni contattare pordenone@delegazionefai.fondoambiente.it