Ecco l'Atlante dei contratti di fiume

Il Consorzio Bonifica Pianura Friulana invita alla presentazione dell’Atlante degli obiettivi per la diffusione dei contratti di fiume, di lago, di laguna e di costa in Fvg, in programma a Udine, a Palazzo Belgrado, il 29 novembre dalle 16. Gli interventi vertono sulle attività in Fvg concernenti i CdF regionali, a cura dell’ing. Faganello della RAFVG, massimo esperto dei contratti di fiume in Italia, sugli obiettivi dell’Atlante regionale, dell’architetto M. Bastiani di Ecoazioni, e sulla struttura dell’Atlante regionale, dell’architetto V. Venerucci di Ecoazioni. In chiusura le relazioni dei rappresentanti per ciascuno dei CdF, attivati o annunciati, Natisone, Roiello di Pradamano, Judrio, Cormor. Infine dibattito e conclusioni.

Un Atlante raccoglie convenzionalmente un insieme di conoscenze geografiche ma, per estensione, anche le rappresentazioni fisico-politiche, storiche e socio-economiche utili alla comprensione di un territorio o di un ambiente. L’immagine di Atlante, il titano che porta sulle spalle il peso del mondo, impresso per la prima volta nel 1595 sulla copertina della raccolta di carte geografiche realizzata da Gerardo Mercatore, oltre ad aver dato la denominazione ad ogni opera simile da allora prodotta, a ben guardare nasconde un simbolismo che lega assieme indissolubilmente conoscenza e responsabilità. In un Contratto di Fiume percezioni esperienziali e conoscenze scientifiche si trovano sempre a convivere all’interno di un processo logico-cognitivo che inizia fin dalle fasi preliminari. L’ambito d’azione del Contratto rappresenta l’insieme dei luoghi legati all’acqua di cui si ha o si è pronti ad avere conoscenza ed esperienza diretta, con lo scopo di migliorare la propria capacità decisionale.

L’Atlante degli obiettivi per la diffusione dei Contratti di Fiume, di Lago, di Laguna e di Costa (CdF) in Friuli Venezia Giulia ha la finalità di mettere a disposizione dei processi di Contratto di Fiume, attivati o che si intendono attivare, un quadro di riferimento territoriale, ambientale e paesaggistico utile all’approfondimento delle conoscenze, fornendo inoltre gli elementi utili alla condivisione degli indirizzi ed obiettivi strategici europei, nazionali e regionali. In coerenza con le fasi previste da un Contratto di Fiume, l’Atlante fornisce informazioni utili all’elaborazione dell’analisi conoscitiva e alla costruzione del documento strategico, in particolare per ciò che attiene la verifica di coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati, oltre a fornire uno specifico approfondimento sotto forma di “cassetta degli attrezzi” su modelli e metodologie da utilizzare nel processo partecipativo.