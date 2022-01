Extinction Rebellion a Fielis di Zuglio presenta 'Ultima Generazione'

Extinction Rebellion presenta a Fielis di Zuglio “Ultima Generazione - Assemblee Cittadine ORA!”, campagna di disobbedienza civile nonviolenta radicale volta ad ottenere l’indizione di un’Assemblea dei Cittadini Nazionale sulla crisi climatica ed ecologica. Appuntamento domenica 16 gennaio 2022 alle 17.00 presso il Bar Trattoria Monte Dauda, a Fielis di Zuglio (UD).

Con questa campagna cittadini e cittadine preoccupati intendono dare dignità mediatica alla richiesta del movimento che chiede al Governo l'indizione di “Assemblea di Cittadini/e Nazionale” sulla giustizia climatica ed ecologica entro la fine del 2022.



Extinction Rebellion chiede anche un incontro pubblico con i seguenti rappresentanti del governo: Mario Draghi (Presidente del Consiglio), Roberto Cingolani (Ministro della Transizione Ecologica), Stefano Patuanelli (Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali), Giancarlo Giorgetti (Ministro dello Sviluppo Economico), Andrea Orlando (Ministro del lavoro e delle politiche sociali) e Maria Rosaria Carfagna (Ministra per il Sud e la Coesione territoriale). L’incontro pone il tema “Siamo l’Ultima Generazione di cittadini e cittadine?” per dibattere apertamente sul futuro dell’Italia e sulla necessità della partecipazione diretta della cittadinanza per fermare l’ecocidio in corso.



“L’Assemblea di Cittadini/e permette ai politici di affrontare l’emergenza ecologica prima che sia troppo tardi, aiutando la classe politica a impegnarsi in un programma di azioni più radicali, indispensabili – spiegano gli attivisti -. Votare non basta più. Extinction Rebellion ritiene che le cittadine e i cittadini italiani debbano avere la possibilità di determinare il modo in cui il proprio Paese risponderà all’emergenza climatica ed ecologica in corso”.Extinction Rebellion ha aderito al comitato Politici Per Caso, ed è promotore, insieme ad altri movimenti e associazioni, della campagna “Cittadin3 per il Clima” per la raccolta delle 50.000 firme necessarie per presentare la proposta di legge di iniziativa popolare per le Assemblee di Cittadini/e in Parlamento.La campagna “Ultima Generazione- Assemblee ora” si inserisce in un contesto internazionale dove cittadini e cittadine in Germania, Australia, Gran Bretagna, Svizzera e altri Paesi, stanno incrementando l’impatto disobbedienza civile per forzare l'inadempienza dei governi di fronte alla più grande crisi che l’umanità sta affrontando e affronterà nei prossimi anni.