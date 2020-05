Fagagna, boom di nascite all'Oasi dei Quadris

Il lockdown ha favorito la stagione degli amori all'Oasi dei Quadris di Fagagna. La quarantena, caduta proprio a ridosso della primavera, ha stimolato la riproduzione. Un centinaio le uova schiuse in questo ultimo mese. Una trentina gli ibis nati, 45 i cicognini, numerosi i pulli di oche selvatiche. La notizia ci è stata confermata dallo stesso presidente del centro, Enzo Uliana. "La stagione è stata molto tranquilla e sicuramente ha agevolato il numero delle nascite, non tutte ancora monitorate".

"Abbiamo riaperto alle visite tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 18. Rimangono interdetti al pubblico solamente il centro visite e l'acquario, mentre l'area esterna della riserva è percorribile indossando la mascherine e rispettando le classiche disposizioni anti-Covid".