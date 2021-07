Fiume Veneto eletto Comune Riciclone 2021

Anche quest’anno il Comune di Fiume Veneto ha ricevuto il premio “Comune Riciclone”, riconoscimento che ogni anno Legambiente riserva alle comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.



“Sebbene in passato Fiume Veneto – dichiara l’assessore all’ambiente Maurizio Ramponi - sia già stato assegnatario del premio, quest’anno scaliamo ulteriori posizioni nella classifica nazione e regionale. Il dato più significativo è, però, la riduzione della quantità di rifiuto secco non riciclabile: in due anni siamo scesi da 75 kg a 71 kg pro capite, oltre 5 tonnellate annue in meno.



Tali risultati sono stati possibili grazie al senso civico dei cittadini fiumani nell’operare a monte una suddivisione sempre più attenta, a cui si affianca l’ottimo lavoro svolto da Ambiente Servizi spa, azienda di cui il comune di Fiume Veneto è socio fondatore, riconosciuta a livello nazionale non solo per la qualità della raccolta e smaltimento, ma anche per mantenere ben al di sotto della media i costi del servizio.



Non dobbiamo comunque sentirci appagati, ma proseguiremo anche per il futuro con e politiche di sensibilizzazione al riutilizzo e contro l’abbandono dei rifiuti. I risultati di questi anni dimostrano che, anche attraverso semplici attenzioni sulla differenziazione e sull’acquisto di prodotti confezionati con materiali riciclabili, si possono ottenere significativi effetti per l’ambiente.”