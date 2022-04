Fridays For Future e Ultima Generazione, due realtà stessi obiettivi

"Come possono due movimenti diversi convergere verso lo stesso obiettivo?". Questa la domanda che si sono posti gli attivisti di Fridays For Future Gorizia e di Ultima Generazione, quest’ultima una campagna del noto movimento inglese Extinction Rebellion. Questo venerdì 15 aprile dalle 17 i due movimenti si incontreranno ai Giardini Pubblici di Gorizia per fare una riflessione sull’importanza dei movimenti di convergere, infatti, i due movimenti lottano ugualmente per far sì che i governi non continuino ad ignorare la crisi climatica. I ragazzi chiedono di interrompere la riapertura delle centrali a carbone dismesse, cancellare il progetto di nuove trivellazioni e procedere a un incremento di sistemi di energie rinnovabili, coerente con obiettivi già proclamati dal governo, ma mai rispettati. Il tutto favorendo il ricollocamento lavorativo, per chi ora lavora nell’industria fossile, in mansioni di sostenibilità. L’invito dei due movimenti è di chiacchiere e ascoltarsi nell’ottica di uno stesso obiettivo.