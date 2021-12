Fridays For Future Gorizia scende in piazza ogni venerdì

Tutti i venerdì fino al 17 dicembre compreso, le ragazze e i ragazzi di Fridays For Future sono tornati in Piazza, dopo il successo dello Sciopero Mondiale del 24 settembre che ha visto la partecipazione di più di 1.000 ragazzi da tutta la regione.

Il gruppo organizza i presidi dalle 17 alle 19 sotto la Galleria della Cassa di Risparmio a Gorizia in Corso Verdi. Tra le varie proposte far dichiarare al Comune emergenza climatica e ambientale e far firmare alla giunta comunale il Patto per il Clima dei Sindaci.

“Dopo la Cop 26, vogliamo dire che i responsabili politici continuano a fallire nell’affrontare la crisi climatica – affermano gli attivisti -. Questa conferenza è stata una fiera del greenwashing, del mantenere lo status quo e le basi coloniali e imperialiste che permettono a una piccola parte di mondo di mantenere questo sistema insostenibile. Continueranno a scendere in Piazza per chiedere a tutta la cittadinanza quali sono le idee che vorrebbero il Comune attuasse per mitigare gli effetti della crisi climatica”.

Ogni lunedì il gruppo si incontrerà per un'assemblea alle 18.30 in via delle Monache, 10A a Gorizia, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

“La speranza siamo noi, le persone, che continuano a agire e lottare per un futuro sicuro. La Cop 26 ha fallito, i cosiddetti leader hanno fallito, ma noi no. E non ci arrenderemo come loro. Giustizia climatica e sociale ora – concludono i Fridays goriziani -”.