Fridays For Future Gorizia si prepara per lo Sciopero Mondiale per il Clima

Fridays For Future Gorizia si sta preparando per il prossimo Sciopero Globale per il Clima del 25 marzo 2022 per chiedere che “i Paesi del Nord del Mondo garantiscano dei risarcimenti climatici alle comunità più colpite e che i leader mondiali smettano di fare discorsi pieni di greenwashing e intraprendano una vera azione per la salvaguardia del clima. I risarcimenti climatici richiesti non sono beneficenza, ma fanno parte di un processo di giustizia trasformativa in cui il potere politico tornerà alle persone e alle comunità”.



“Non dovranno essere concessi sotto forma di “prestiti”, ma di “finanziamenti” - chiedono gli attivisti -, come una risposta alle richieste delle comunità indigene ed emarginate; per restituire le terre alle comunità, dare risorse a quelle più colpite dalla crisi climatica affinché possano adattarsi e compensare le perdite e i danni. Per una ridistribuzione della ricchezza globale, della tecnologia e dell’informazione, e del potere politico dal Nord globale al Sud globale e dall’alto al basso. “Siamo stanchi di sentire le bugie scritte ad hoc dai pubblicitari delle multinazionali del fossile e dai governi che le sostengono. Questa volta scenderemo in piazza non solo per presentare le nostre richieste, ma per creare sistemi più ampi basati sull’amore, l’empatia e la cura delle nostre comunità che metteranno al primo posto la cura delle persone piuttosto che il denaro. Ci riuniremo il 25 marzo 2022 sotto l‘hashtag #PeopleNotProfit e continueremo a riunirci per la nostra visione condivisa di un pianeta migliore che sia equo verso tutti i suoi abitanti.” Spiega Andrea Terpin, una delle attiviste di Fridays For Future Gorizia”.



“I leader mondiali di oggi devono permettere all’umanità e agli ecosistemi in generale di riprendersi dai traumi del presente e del passato che sono tuttora inflitti dagli stessi sistemi basati sull’avidità che hanno incoraggiato la schiavitù, il genocidio, l’ecocidio e il colonialismo”, ha affermato Anna Postorino.Fridays For Future Gorizia si riunisce ogni mercoledì dalle 18.30 in Via delle Monache 10A, sede del Circolo ArciGong, per discutere sull'organizzazione dello Sciopero, tutti i cittadini sono invitati a prenderne parte e scendere in piazza per far arrivare queste parole e queste rivendicazioni ad una classe politica che tuttora sembra totalmente ignara della reale gravità della crisi climatica. Le ragazze e i ragazzi di Fridays For Future Gorizia, aggiornano quotidianamente le loro attività sui loro social, dove potete trovarli come @FridaysForFutureGorizia.