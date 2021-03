Fridays For Future scende in piazza a Trieste

Il 19 marzo è stato indetto lo sciopero Globale per il Clima e i Fridays For Future di Trieste si ritroveranno in piazza Unità, dalle 15. L'evento si terrà in contemporanea con tutto il mondo per chiedere giustizia climatica.



"Politici e grandi aziende fissano obiettivi per la gestione del cambiamento climatico che dovranno essere rispettate fra 20 o 30 anni. Promesse proiettate in qualche lontano futuro... saranno rispettate?", - affermano i Fridays chiedendo "la messa campo di misure immediate e concrete in linea con le indicazioni dell’IPCC e con il principio di giustizia climatica".



"I fondi del Next Generation Eu devono essere la leva per dirigere gli investimenti in politiche atte ad azzerare le emissioni di gas serra e costruire un futuro sostenibile - aggiungono i Fridays -. Gli effetti della crisi climatica sono già sotto i nostri occhi, e la situazione peggiorerà ulteriormente se distogliamo gli occhi da questa emergenza. Soltanto guardando questa crisi come occasione di cambiamento potremo affrontare ciò che c’è da fare come governo e come cittadini! Per tale ragione lo scorso aprile abbiamo lanciato “Ritorno al Futuro” scritta insieme a scienziati, esperti e associazioni di tutta Italia, una serie di proposte di azione per la ripartenza che segue la strada della transizione ecologica che tutti vogliamo e sempre di più dobbiamo volere! Per questo, come FFF Trieste, ci uniamo alle azioni che saranno organizzate nelle città d’Italia. Ogni crisi va affrontata come tale e quella pandemica non fa eccezione. La pandemia di Covid 19 è ancora in corso e quindi chiediamo a tutti i manifestanti responsabilità per proteggere la salute e il futuro di tutte e tutti. Per favore rispetta la distanza sociale e indossa la mascherina e segui le eventuali indicazioni degli organizzatori".