Gorizia scende in piazza per il clima

Venerdì 29 ottobre Fridays For Future Gorizia scende in piazza per il terzo Sciopero Mondiale dell'anno. Lo sciopero sarà statico e si terrà in Piazza della Vittoria, dalle 10 alle 13.30 e sarà diviso in due momenti.



Dalle 10 alle 11.30 le attiviste e gli attivisti insceneranno una performance artistica, con lo scopo di sensibilizzare sul pericolo della crisi climatica globale che stiamo vivendo concentrandosi in particolare sui problemi locali come le due centrali di Monfalcone e Sant'Andrea, infatti il motto di FFF è "Pensa globale, agisci locale".



Dalle 11.30 alle 13.30 si terrà un'assemblea pubblica per discutere delle mobilitazioni in vista del G20 del 30 e 31 ottobre a Roma e dei prossimi passi del gruppo, in particolare diverse proposte per la nostra cittadina, tutta la cittadinanza è invitata a portare idee e proposte.



“Manca pochissimo tempo alla COP26 (Conferenza delle Parti sul Clima) di Glasgow, dove i leader mondiali decideranno il futuro di tutta la popolazione, valutando quali saranno le scelte migliori per contrastare la crisi climatica, ci riusciranno?” chiedono gli attivisti.



"Mentre il mondo intorno a noi va al contrario, il futuro si sgretola, e troppe vite continuano ad essere sacrificate per garantire enormi profitti a poche persone, non è facile stare tranquilla, come se nulla fosse successo” afferma Vittoria, attivista di Fridays For Future Gorizia. Giovanni, invece, aggiunge: "Abbiamo bisogno di continuare a farci sentire, abbiamo bisogno di parlarne, la crisi climatica non è solo la CO2, ma anche come stiamo in questo mondo". Durante la manifestazione saranno rispettate tutte le norme anti-contagio.