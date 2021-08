Granfiume premia il riciclo delle bottiglie di plastica

Granfiume Granshopping di Fiume Veneto prosegue l’impegno nelle attività di salvaguardia dell’ambiente con una nuova iniziativa: l’installazione in galleria fino al 31 dicembre 2021 di un eco-compattatore brandizzato Granfiume connesso al riciclo delle bottiglie di plastica.



Dopo la realizzazione del Greenland Awards che ha dato visibilità a dodici progetti per l’ambiente, l’iniziativa legata all’emozione del volo in Mongolfiera, la mostra “Panchine d’Artista” che ha sostenuto l’espressione artistica locale, Granfiume Granshopping di Fiume Veneto continua il percorso di partecipazione e sostenibilità green a favore della comunità e della propria clientela collaborando concretamente allo smaltimento delle bottiglie di plastica posizionando un eco-compattore: i consumatori del centro commerciale infatti, potranno inserire nell’apposita postazione le bottiglie di plastica, ricevendo buoni sconto da utilizzare direttamente dai vari punti vendita del centro commerciale.



I clienti che parteciperanno all’iniziativa, dovranno inserire le bottiglie nella postazione apposita che comunicherà il totale sul display delle unità inserite in modo da scegliere sul touchscreen uno tra i buoni sconto di vario importo messi a disposizione direttamente dai vari punti vendita del centro commerciale, utilizzabili esclusivamente presso la corrispondente insegna presente all’interno del centro, secondo le modalità di utilizzo di volta in volta riportate sul buono stesso. Una volta selezionato il buono e premuto il pulsante stampa, l’Ecopoint elargirà il buono sconto richiesto.I partecipanti potranno anche decidere di passare la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza TARI davanti al lettore ottico: in questo modo l’Ecopoint registrerà il numero di bottiglie inserite e mostrerà il saldo totale abbinato alla tessera sanitaria. Per ogni bottiglia riciclata si otterranno 5 punti, corrispondenti a € 0,05. Al raggiungimento di 100 bottiglie depositate, l’avente diritto potrà richiedere il proprio buono acquisto del valore di € 5,00, passando la tessera sanitaria utilizzata per la raccolta dei punti sotto il lettore di barcode dell’Ecopoint e seguendo le istruzioni. Il buono acquisto potrà essere utilizzato direttamente alle casse dei punti vendita del Centro Commerciale Granfiume Gran Shopping aderenti all’iniziativa.