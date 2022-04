I nostri boschi sono un giacimento

Abbiamo il petrolio in casa, ma bisogna avere la voglia e il coraggio di sfruttarlo. E’ verde e rinnovabile per eccellenza. A confermarlo Rinaldo Comino, direttore del Servizio foreste e corpo forestale del Fvg che parte da un dato emblematico, ovvero che al momento riusciamo a sfruttare appena il 30% della ricrescita annuale. “La superficie forestale regionale si aggira attorno ai 340 mila ettari - conferma Comino -. E’ in continua espansione a partire dagli Anni ’60, quando gli ettari erano 160 mila. Questa superficie genera ogni anno ben oltre il milione di metri cubi di crescita, mentre il suo utilizzo si aggira attorno ai 250 mila 300 mila metri cubi annui. La tempesta Vaia in Fvg ha colpito circa 3.700 ettari, i metri cubi di legname abbattuti sono stati circa 800 mila, pari a quasi un anno di ricrescita. Ciò significa in un anno o poco più la perdita è stata recuperata. Analizzando le cause del disastro siamo giunti alla conclusione che il bosco va gestito in maniera più attiva rispetto a quanto fatto finora. Serve però un’adeguata rete di viabilità forestale sotto il profilo della quantità e della qualità simile a quella dei Paesi alpini con condizioni orografiche simile alle nostre”.



Le segherie sono il punto debole della catena

L’attuale viabilità forestale è basata in larga parte su piste. “Le piste hanno due problemi - ricorda Comino -: pendenze molto elevate e sistemi di sgrondo delle acque inadeguati con il risultato che si rovinano rapidamente. Si è compreso che la viabilità silvo-pastorale deve essere funzionale ed efficiente per consentire le attività nel bosco, il pronto intervento in caso di calamità come incendi e tempeste e deve favorire il turismo lento. Se devo usare un’autobotte per spegnere un incendio con il 30% di pendenza non vado da nessuna parte e lo stesso vale per l’accesso alle malghe. Se parliamo di valorizzazione del patrimonio boschivo, un conto è usare autotreni un altro è usare un trattore che porta un terzo del legname. Abbiamo siglato un accordo interregionale con l’obbiettivo di arrivare a circa 25 metri lineari in media per ogni ettaro di foresta. Lo standard minimo adeguato verificabile nella vicina Austria si colloca sui 40 metri lineari; noi ora siamo attorno ai 2 o 3 metri lineari”.La montagna friulana, secondo il dirigente regionale è ovviamente più complicata di quella oltre confine, ma invece di cercare di innovare ci siamo adagiati. “E’ importante sottolineare che un conto è parlare dell’area prealpina e un conto è parlare di Tarvisio, Paluzza o Prato carnico dove le condizioni sono simili alle vallate austriache. Lo stesso vale per la Slovenia. Da almeno 15 anni l’atteggiamento in regione è cambiato per cui enti locali, proprietari e la Regione stessa finanziano interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie, a patto di fare bene le cose evitando di usare, a differenza del passato, il cemento se non nei casi più estremi per ricorrere invece all’uso esteso di ingegneria naturalistica per ottenere strade a una carreggiata larghe al massimo 3,5 o 4 metri. L’Unione europea a partire dall’Agenda 2000, all’interno della Pac ha messo a disposizione molti fondi e spetta a noi capitalizzarli. Nella programmazione 2014-2020 sono stati finanziati quasi 20 progetti per un importo pari a circa 17 milioni di euro. L’assessorato garantisce ogni anno da 1,5 a 2 milioni di euro di fondi regionali per progetti che devono rispettare precisi parametri a partire da strade con minore pendenza e con l’impegno dei gestori a operare in maniera sostenibile subordinando l’aiuto all’adozione del Pefc o del Fsc, i due sistemi che impongono regole precise e tagli rispettosi della capacità di rigenerazione. Bisognerà vetrificare caso per caso, ragionando come fanno oltre confine, sull’apertura di un versante montano. Si tratta di realizzare una strada che parte dal basso per arrivare quando possibile alla parte sommitale e si sviluppa con un tracciato che si innalza dolcemente e serve vari fondi contemporaneamente. Così otteniamo una gestione attiva più estesa e gli interventi di manutenzione, ai quali contribuiscono tutti i gestori serviti dalla strada, si riducono rispetto a quelli necessari per un tracciato più ripido”.A fronte della necessità di sfruttare meglio le nostre risorse dobbiamo poter contare su una filiera adeguata. I numeri aiutano a capire la situazione: “Siamo una regione piccola - spiega Comino - però il numero di imprese forestali iscritte all’elenco dedicato è notevole e una buona parte di loro ha anche fatto investimenti per migliorare la capacità di prelievo. Risultano iscritte 250 imprese, delle quali 212 hanno sede in regione. Vanno aggiunte imprese provenienti dal Veneto e quelle di oltre confine da Slovenia, Austria, Croazia e Slovacchia, circa una ventina. Molte di queste aziende hanno la certificazione di catena di custodia: ciò vuol dire che producono legname sottoposto a un sistema di tracciamento.. Grazie anche a una legge regionale, frutto del ragionamento condiviso tra assessorato alle Foreste e alle Attività produttive, si sta innescando un meccanismo di incentivi con l’obbiettivo di raddoppiare la capacità di segagione e di competere non sulla quantità, ma sulla qualità dei prodotti. Così manteniamo valore aggiunto sul territorio rispettando le dinamiche di mercato”.