Il Consorzio Meduna Cellina pronto alle 'bagnature' anticipate

La siccità morde, ma l’agricoltura non può attendere. Così che il Consorzio di bonifica Meduna Cellina è costretto ad aprire i rubinetti con le bagnature anticipate per salvaguardare le colture favorite dall’imminente aumento delle temperature.

In questo senso sarà data priorità ai foraggi per allevamenti, orticole, vigneti, frutteti e vernine, come concordato dall’ente irriguo con le organizzazioni di categoria (Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Confcooperative). Le incognite sono però molte e inquietano non poco i tecnici.

“Se la colonnina di mercurio dovesse scendere all’improvviso, come già accaduto in passato, dovremo rispondere immediatamente con il servizio antibrina e attingere così alle già ristrette riserve a disposizione", ha spiegato il presidente del consorzio, Valter Colussi. "Gli invasi montani sono ai minimi termini di accumulo, addirittura peggio rispetto alla stagione invernale del 2017 ricordata tra i record negativi del secolo. Fino al 31 maggio abbiamo ridotto le quantità di acqua in concessione a due metri cubi al secondo per l’area del Meduna e a cinque per quella del Cellina. Il vero problema sarà poter garantire effettivamente tali portate”.

Proprio per discutere dell’emergenza siccità per la prossima settimana l’assessore regionale Stefano Zannier ha convocato le parti a Udine. “D’intesa con la Regione abbiamo invitato i nostri soci a rinviare le semine programmabili dalla seconda metà di aprile in poi – ha detto Colussi -. Stiamo parlando soprattutto di cereali come mais, sorgo e soia. La speranza è che il quadro meteo evolva in positivo. Come ente monitoriamo la situazione quasi quotidianamente ma al momento non vi sono segnali di miglioramento. Ai nostri consorziati ricordiamo che le bagnature anticipate vanno richieste e autorizzate, secondo modulistica rinvenibile in internet o nei nostri uffici”.

Tra l’altro, la crisi idrica e le sue ripercussioni sull’agricoltura giungono in un momento storico eccezionalmente delicato a causa delle mancate semine in Ucraina. Venendo ai dati statistici, al momento il lago di Barcis contiene circa tre milioni e mezzo di metri cubi, cioè un terzo di quanto disponibile nel 2021. Ravedis resta semivuoto in quanto destinato alla laminazione delle piene. I tre impianti della Val Tramontina conservano un volume complessivo di sette milioni e mezzo di metri cubi contro i 52 milioni di un anno fa.