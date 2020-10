Il fascino minacciato dei fiumi liberi

In un’Europa in cui la maggior parte dei fiumi ha subito interventi antropici di vario genere, i fiumi a flusso libero brillano come pietre preziose. Oppure, nel caso della Soca Isonzo, come smeraldi, visto che è spesso definito the emerald beauty, la bellezza di smeraldo. Parte della rete europea dei fiumi a corso libero, il nostro Isonzo è protetto in Slovenia dagli Anni ´70. La legge sulla protezione del fiume Soca e dei suoi affluenti, del 1976, è probabilmente la prima normativa finalizzata alla protezione di un fiume a flusso libero in Europa e costituisce un approccio globale per proteggere l’intero ecosistema fiume. Nel 1990, la Soca e i suoi affluenti sono poi stati classificati monumento naturale di importanza nazionale. Fanno inoltre parte della rete Natura 2000, che identifica le aree protette d’Europa. Grazie a svariati sforzi, le sue acque sono state letteralmente ‘salvate’ da impianti idroelettrici, dighe e altro, e ciononostante, sono stati realizzati alcuni impianti.



Un fiume libero e pulito non è solo una pietra preziosa, è anche una calamita per i turisti e una grande possibilità di sviluppo. Infatti, la Soca Isonzo è considerata una meta turistica di primissima caratura. Una volta passato il confine, il fiume cambia nome, ma conserva le sue splendide caratteristiche di pietra preziosa. Se in Slovenia il fiume è conosciuto per le rapide e gli sport estremi, nella nostra regione, per via della morfologia che cambia e lo rende meno irruento, attraversa la piana di Gorizia e ci regala una delle zone umide più accattivanti d´Europa. La foce dell’Isonzo e Isola della Cona, anch’esse parte della rete Natura 2000, sono un paradiso per amanti della natura, fotografi, cavallerizzi provetti, pescatori e osservatori di volatili. Per varie ragioni, gli ultimi fiumi liberi europei si trovano nei Balcani. Il Friuli in questo senso è un po’ balcanico e il suo territorio offre numerosi fiumi e torrenti che ancora godono di buona salute. In particolare, le pozze smeraldine di Tramonti di Sopra e il canyon della val d’Arzino riscuotono sempre più successo tra i turisti sensibili alle bellezze selvagge.Tuttavia, i fiumi liberi sono ancora in pericolo: un report del 2019 commissionato da EuroNatur, Riverwatch, Wwf e Geota ha mostrato che, negli ultimi 10 anni e a livello europeo, la costruzione di opere idroelettriche non è diminuita e ben il 21% delle centrali in Europa è localizzato in aree protette. Un dato ancor piú allarmante è che la costruzione del 37% di queste centrali è prevista e non ancora iniziata. Di queste, due sono previste sulla Soca e altre sui suoi affluenti. Le centrali idroelettriche fiumi liberi portano cambiamenti significativi ai regimi idrologici, inclusa la capacitá del fiume di regolare i sedimenti e attutire la gravità degli eventi di piena. Per questo, spesso i fiumi interessati da questi impianti non soddisfano i requisiti della direttiva acque dell’UE, che è stata recentemente riconfermata.La strada per una gestione sostenibile dei fiumi è ancora lunga. In altre regioni d´Italia e d´Europa si sta investendo per riqualificare i fiumi e riportarli al loro stato originario, con stime di spesa media intorno ai 130.000 euro per ettaro. Il Friuli-Venezia Giulia può ancora diventare in un esempio virtuoso e implementare azioni di conservazione che, a lungo termine, porterebbero a un forte risparmio e alla valorizzazione di un territorio ricco, affascinante e spesso ancora incontaminato. Le nostre pietre preziose brillano di smeraldo, acquamarina, diamanti: prendiamocene cura.