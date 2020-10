Il Fvg scende in piazza per il clima. In questi mesi di pandemia si è molto discusso della relazione esistente tra salute del pianeta e la nostra e venerdì 9 ottobre, a Udine, Tolmezzo, Pordenone, Gorizia e Trieste, sono in programma incontri e manifestazioni per discutere dei cambiamenti climatici e di come si può agire come comunità.

Trieste, giovani e cittadini impegnati

Bambini, giovani, cittadini impegnati possono partecipare e incontrare gli organizzatori del Fridays for Future e Teachers for Future, in piazza Unità a Trieste.

Sono previsti gli interventi anche dei ragazzi di Fridays for Future e dei rappresentanti di Teachers for Future e tutti coloro che, in rappresentanza delle numerose associazioni che stanno aderendo, lo riterranno opportuno.

Tutte le attività saranno svolte in osservanza delle norme di sicurezza anti-covid. Alla manifestazione aderiscono anche Legambiente, Associazione MiTi, Alt Associazione di cittadini e familiari di Trieste per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze, Un’altra città, ACCRI e Planet 2084.



Tolmezzo microfono aperto

Udine, iniziativa green sotto casa

Pordenone, interventi e dibattiti

Gorizia, DIE IN dimostrativo

Anche a, sempre venerdì 9 ottobre, si manifesterà per il clima con i. Alle 9:30 è previsto il ritrovo incon cartelloni e striscioni. Alle 10:00 Lettura della campagna "Ritorno Al Futuro" e riflessioni insieme, e poi "Microfono aperto" dove tutti potranno dire la propria.Previsto anche l'accompagnamento in musica del gruppo Ce Scip.organizza, venerdì 9, lo sciopero mondiale per il clima attraverso una trash challenge.Per partecipare è sufficiente pulire uno spazio pubblico vicino casa propria, un parco oppure semplicemente la propria via. I rifiuti andranno divisi secondo la raccolta differenziata del proprio comune, riciclando tutto nel modo corretto.Gli aderenti all'iniziativa, potranno scattare una foto da inviare entro venerdì alle pagine Facebook e Instagram di Fridays For Future Udine, taggando @fridaysforfutureudine e mettendo un hashtag oppure inviarla in direct.E' importante che vengano rispettate le norme anti-covid e durante la pulizia utilizzare (oltre ai dispositivi di protezione individuale) guanti da giardinaggio, e una pettorina catarifrangente per rendersi riconoscibili.Per tutte le info sullo sciopero, seguire la pagina @fridaysforfurureitalia su instagram.appuntamento venerdì 9 ottobre, alle 9, in. Durante la mattinata sono previsti interventi, dibattici e intermezzi musicali.Tutte e tutti i partecipanti dovranno indossare per l’intera durata della manifestazione la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza (la distanza da rispettare verrà segnata a terra).l'appuntamento è in, dalle 14.30 alle 17.30 L'azione che gli organizzatori -- propongono è un DIE IN per simboleggiare la crisi climatica ed ecologica che se ci si ostina a ignorare porterà verso la 6° estinzione di massa.Per tutta la durata dell'azione ci sarà una postazione dove trovare la proposta ECI, la campagna di Ritorno al Futuro e un foglio dove poter scrivere le vostre proposte che verranno portate ai prossimi tavoli tecnici con la Regione, inoltre sarà presente anche un attivista a cui si potranno rivolgere le proprie domande.Seguirà una breve assemblea pubblica (sempre indossando la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza)."La pandemia ci ha mostrato i danni dell'attuale sistema economico e l'impreparazione della società di fronte a emergenze sanitarie e sociali - spiegano gli oragnizzatori di-. Le persone al potere hanno ascoltato gli esperti, e detto che nulla può stare davanti alla vita delle persone. Eppure continuano e ignorare la Crisi Climatica, raccontandoci belle favole su come tutto sia sotto controllo. Ma nulla è sotto controllo, perchè le emissioni continuano a crescere, allontanandoci sempre di più dal percorso sicuro per stare sotto 1,5°C di surriscaldamento globale. Destinandoci a un pianeta nel caos. Le misure per la ripartenza sono l'occasione irripetibile per avviare la Riconversione Ecologica, risolvendo i problemi sociali del nostro paese. Abbiamo raccolto nella campagna “Ritorno al Futuro”, insieme a esperti e associazioni, molte proposte concrete per il governo italiano, che finora non ci ha ascoltati e sta spendendo denaro pubblico per ripristinare un passato malato e ingiusto"."La crisi climatica deve essere trattata come una crisi - concludono i Fridays Italia -. E le persone al potere diano priorità alla sopravvivenza dell’umanità piuttosto che all'avidità di pochi".