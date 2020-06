"Il Tagliamento non appartiene soltanto dei friulani, è di tutti, come il Colosseo!"

Scienziati e gruppi di studio da tutto il mondo giungono in Friuli per studiare il Tagliamento anche per rinaturare fiumi ormai compromessi. Un ambiente unico al quale va riconosciuta la massima tutela. Per questo motivo i consiglieri del Patto per l’Autonomia, con una mozione che sarà depositata a breve chiede che “la Regione ne proponga la candidatura per essere incluso nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco”. I due consiglieri della formazione politica hanno raccolto in tal senso le sollecitazioni espresse durante un incontro online da Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, ‘testimonial’ d’eccezione del fiume friulano.

“Il Tagliamento deve rimanere in contatto con il territorio, non esserne isolato da elementi artificiali privi di senso e di efficacia per le esigenze di messa in sicurezza delle popolazioni della Bassa - ha ricordato Tozzi -. Il Tagliamento non appartiene soltanto dei friulani, è di tutti, come lo è il Colosseo! Va tutelato”. La sua proposta è stata accolta prontamente dal segretario e capogruppo consiliare del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, che ha moderato l’incontro al quale ha partecipato anche il vicesindaco di Pinzano, Emiliano De Biasio.