L'importanza degli alberi

"Fin dai primordi della civiltà gli alberi hanno permeato l'ambiente costruito, rappresentando la resistenza della natura e ispirando speranza e riflessione. Gli alberi sono stati utilizzati all'interno dell'ambiente costruito per ragioni sia politiche, sia economiche e/o sociali, per contrassegnare la permanenza della comunità che li ha piantati, un uso che è stato particolarmente visibile nel momenti critici causati da catastrofi naturali, sia causate dall'uomo, gli individui si sono spesso uniti insieme per piantare alberi, guardando a questa semplice azione come a un simbolo di ricostruzione e al ritrovarsi insieme con l'impegno per un futuro migliore".



Si presenta così il gruppo ambientalista Terra Nobis che sottolinea come "gli alberi hanno sempre aggiunto un senso di continuità con l'ambiente costruito e hanno sempre rappresentato un simbolo di resistenza per tutta le comunità. Con la cosiddetta " sostenibilità", diventata adesso un obiettivo concreto e pratico per ognuno di noi".



"Per questo motivo e per rendere visibile tutto ciò il gruppo, che nel passato ha praticato la rinaturalizzazione di certi territori fortemente degradati, oggi si ripresenta più motivato che mai nel riprendere tale importante pratica ambientale - concludono gli attivisti -".