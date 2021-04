Giovedì 29 aprile 2021, alle ore 18:30, Serena Baldin, docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste, terrà un seminario dal titolo “La crisi climatica fra riserva di scienza e tutela dei diritti: uno sguardo sull’Europa".

La conferenza è organizzata dal Collegio universitario Luciano Fonda di Trieste.L’evento si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom.

Da qualche anno le associazioni ambientaliste di tutto il mondo hanno intensificato gli sforzi per imporre agli Stati la riduzione delle emissioni di gas serra. Tramite la climate litigation strategy esse chiedono il rispetto alle convenzioni internazionali sul clima sollevando ricorsi davanti alle corti statali e internazionali.

Fino a che punto l’Unione europea e gli Stati membri stanno ottemperando ai loro obblighi di contenere l’aumento di emissioni? Come si stabilisce giudizialmente il rapporto causaeffetto tra le emissioni di gas serra e la crisi climatica in atto? Quali diritti sono lesi dall’aumento della temperatura globale generata dalle attività umane? A questi interrogativi intende offrire delle risposte il seminario in oggetto, dedicato alla strategia litigatoria climatica in Europa, illustrando l’oramai celebre decisione Urgenda resa nei Paesi Bassi, i tentativi sinora infruttuosi di promuovere ricorsi davanti alle corti dell’Unione europea, nonché l’iniziativa Giudizio universale rivolta contro il governo italiano nella quale si prospetta l’emersione di un nuovo diritto, ossia il diritto a vivere in un sistema climatico stabile.

Si invitano gli interessati a richiedere, solo via e-mail, l’invito Zoom con i dati per connettersi a: ingrid.pellis@collegiofonda.it