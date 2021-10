Lunedì 18 ottobre, alle ore 18.30 a Udine, nella sala circoscrizionale di Cussignacco, in via Veneto n. 164, si terrà il nono appuntamento della Rassegna VOX POPULI - Percorsi di Fede, Storia e Attualità, organizzata dal Comitato regionale Fvg dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), con il sostegno del Comune di Udine e con la collaborazione dell’Associazione nazionale ambientalista Fare Verde, dell’ICRAJF e di Esplora&Ama.



La conferenza, incentrata sul tema La tutela ambientale in Friuli: tradizione ed azione, vedrà in dialogo due importanti attivisti nell’educazione ambientale del Friuli e nella sua salvaguardia, l’avvocato Francesco Greco, professore di diritto ed economia e presidente nazionale dell’Associazione Fare Verde, e Rita Zamarian, scrittrice di alcuni romanzi dedicati alla natura autoctona dell’Alto Friuli e presidente regionale di Fare Verde; modererà l’incontro il presidente dell’ICRAJF prof. Ugo Falcone.

Porteranno i saluti il vice sindaco di Udine Loris Michelini, il presidente del Consiglio di Quartiere Claudio Cattarossi e il presidente del Comitato regionale AICS FVG Giorgio Mior.



Ingresso libero con green pass; coloro che non potranno partecipare, potranno seguire la diretta su www.facebook.com/ICRAJF