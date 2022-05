Le nostre coste in lotta costante con l’Adriatico

Frane, alluvioni, erosione delle coste. Non ci facciamo mancare nulla nella nostra regione che rappresenta, dal punto di vista morfologico, un piccolo compendio dell’universo. Se sulle zone montane e pedemontane incombono i problemi causati dalle frane e dalle alluvioni, man mano che si scende il problema è legato direttamente alle possibili esondazioni dei corsi d’acqua e, infine, tocca affrontare la questione dell’erosione dei nostri litorali.

Quest’ultima in realtà presenta a sua volta un doppio problema: non solo negli arenili arretrano e ogni mareggiata si mangia le nostre spiagge - come sanno fin troppo bene a Grado e Lignano, dove ormai a cadenza annuale tocca effettuare operazioni di ripascimento -, ma tocca anche fare i conti con l’innalzamento del livello medio delle acque, altro effetto indesiderato dei cambiamenti climatici.

Il rapporto “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischi”, pubblicato dall’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, offre un quadro aggiornato della situazione in Italia e nella nostra regione. A livello nazionale, il nuovo rilievo delle coste ha consentito un aggiornamento dei dati nel periodo 2007-2019, da cui emerge che il 19,7% dei litorali sono in avanzamento e il 17,9% in arretramento.

A fronte di un progressivo aumento dei tratti di costa protetti con opere di difesa rigide, rispetto al 2000-2007 i ricercatori hanno rilevato un lieve aumento dei litorali stabili e in avanzamento e una diminuzione dell’1% dei litorali in erosione. A livello regionale il quadro è più eterogeneo: la costa in erosione è superiore a quella in avanzamento in Sardegna, Basilicata, Puglia, Lazio e Campania; le regioni con i valori assoluti più elevati di costa in erosione sono Calabria, Sicilia, Sardegna e Puglia.

“Negli ultimi decenni l’erosione - spiegano gli estensori dello studio - ha provocato un forte restringimento delle spiagge; in aree in cui nulla si è fatto per contrastare il degrado, l’aggressione del mare e l’insufficiente apporto di sedimenti alla foce dei fiumi ha provocato l’arretramento delle spiagge nell’entroterra, mentre in corrispondenza delle aree urbanizzate la ridotta ampiezza delle spiagge ha aumentato l’esposizione dei beni presenti nell’immediato entroterra all’allagamento e agli effetti distruttivi degli eventi di tempesta”.

“Da ripetuti studi sui cambiamenti della linea di costa e sull’erosione costiera condotti a scala nazionale è emerso che tra il 1950 e il 2000 circa il 46% delle coste basse hanno subito cambiamenti superiori a 25 metri, di cui 1.170 chilometri per erosione, con perdita di superfici marino-costiere e picchi di arretramento di centinaia di me-tri, particolarmente evidenti e profondi in corrispondenza delle foci dei fiumi”.

La nostra regione, stando ai dati, è tra quelle che presenta i litorali più stabili, anche probabilmente grazie alle op-razioni di ripascimento in corso da anni: su 113 chilometri complessivi di costa, ben 70 sono costituiti da un profilo basso. Tra il 2007 e il 2019 risultano stabili 21 chilometri e modificati 18 chilometri (si tratta in assoluto di una delle situazioni più stabili in Italia), dei quali 7 in erosione e 11 in avanzamento. Il litorale più dinamico è quello nell’ex provincia di Udine, dove su un litorale modificato pari a 11,5 chilometri, ne risultano 5,2 in erosione e 6,3 in avanzamento, dato ovviamente collegato alle dinamiche profondamente influenzate dal trasporto di sedimenti del Tagliamento. Per fare un confronto, il vicino Veneto, con i suoi 127 chilometri di costa bassa, presenta modifiche su ben 101 chilometri, dei quali 36 in erosione e 65 in avanzamento.