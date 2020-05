Le novità del mondo agricolo regionale

I funzionari regionali si mettono a disposizione del mondo agricolo e forestale del Friuli Veneia Giulia per un incontro virtuale, in programma mercoledì 27 maggio dalle ore 17 alle 19, sull'applicativo Teams, organizzato allo scopo di informare il settore sulle novità messe in campo dal PSR FVG 2014-2020.



Nello specifico, l’Autorità di Gestione e i suoi funzionari parleranno di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole, in relazione ai bandi “Macchinari e attrezzature” e “Fabbricati, macchinari e attrezzature” (intervento 4.1.1), interventi per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli, relativi al bando per l'accesso individuale (intervento 4.2.1), ma anche nuovi prezzari regionali per macchinari e attrezzature e per spese di progettazione, sostegno allo sviluppo locale Leader, bandi dei Gal (Misura 19) e scadenze e novità sulle misure a superficie, in particolare sul nuovo bando della Misura 11, Agricoltura biologica.



Sarà possibile, nei limiti delle disponibilità di tempo e dei mezzi informatici, dialogare direttamente con i funzionari regionali. Per partecipare all’incontro virtuale realizzato sull'applicativo Teams, è necessario inviare una mail a svilupporurale@regione.fvg.it, indicando i propri dati di contatto (nome, cognome, mail di contatto e numero telefonico) entro domani 26 maggio 2020. I dati forniti potranno essere utilizzati per successivi invii di informative relative al PSR del Friuli Venezia Giulia.