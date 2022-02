Legambiente lancia il concorso 'Acque e territorio' in memoria di Franca Carniel

Il circolo di Legambiente Pordenone "Fabiano Grizzo" APS, con il patrocinio del Comune di San Vito al Tagliamento, indice il concorso "Acque e Territorio" in memoria di Franca Carniel, insegnante di lettere e ambientalista sanvitese, recentemente scomparsa. Attenta esploratrice delle rogge e dei corsi d'acqua del Friuli Occidentale, la professoressa Carniel, in pensione da diversi anni, era rimasta attiva nel volontariato, coinvolgendo le scuole e trasmettendo alle giovani generazioni la sua passione per l'ambiente.



Al concorso, suddiviso in due sezioni, possono partecipare le studentesse e gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado della ex provincia di Pordenone.



I ragazzi sono invitati a proporre elaborati scritti, artistici o multimediali, da realizzarsi singolarmente o in piccoli gruppi, scegliendo un luogo a loro vicino, attraversato dall’acqua, per raccontarne le caratteristiche: la valenza naturalistica, turistica, la memoria, la storia l’economia.



I premi consisteranno in buoni spesa per libri e prodotti del commercio equo e solidale, spendibili presso la Bottega L'Altrametà e alla Libreria al Segno di Pordenone. I vincitori riceveranno inoltre alcune delle numerose pubblicazioni edite dal circolo Legambiente "Fabiano Grizzo". Le premiazioni si terranno nel mese di giugno.



Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile, conformemente alle indicazioni del bando pubblicato sul sito: https://www.legambientefvg.it/circoli/pordenone.