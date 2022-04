Lignano, tutelata un’area per la nidificazione del fratino

Due coppie di fratini, piccoli uccelli costieri in pericolo di estinzione, hanno scelto di riprodursi su una spiaggia di Lignano Sabbiadoro. Questi uccelli sono molto spesso disturbati dalle attività umane e dai cani liberi che fanno scappare i genitori e permettono ai gabbiani, alle cornacchie e ad altri predatori di distruggere le uova o uccidere i piccoli.

Purtroppo in Friuli Venezia Giulia negli ultimi 40 anni le coppie che si riproducono sono scese da un centinaio a poche unità. Le ricerche scientifiche hanno rilevato che anche nel resto d’Europa questa specie è in rapida diminuzione.

Per scongiurare il pericolo di estinzione, le associazioni Astore-Fvg, Comitato nazionale per la conservazione del fratino, Foce per il Tagliamento, Lac Fvg, Legambiente Udine, Lipu Fvg, Terraè, Tringa Fvg e Wwf Fvg hanno avviato un progetto per la tutela della nidificazione del fratino con la collaborazione del Servizio Biodiversità e del Servizio Demanio della Regione e con il patrocinio dei Comuni di Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare.

Altre iniziative analoghe vengono avviate dal Servizio Biodiversità, dalla Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo e dall’Università di Trieste nei siti della rete europea Natura 2000, al fine di tutelare quei rari siti di nidificazione del fratino ancora frequentati.

Le coppie di fratino, generalmente tra marzo e maggio, depongono due-quattro uova che vengono covate per tre-quattro settimane da entrambi genitori. Dopo circa quattro settimane trascorse nei pressi del nido, i giovani s'involano. Gli adulti si cibano di piccoli invertebrati con cui alimentano anche i giovani. Questa specie depone le uova di colore mimetico nella sabbia protette solo dai genitori in cova.

Per aumentare le possibilità di sopravvivenza dei piccoli di fratino, sono stati posizionati oltre 400 metri di reti di protezione con la relativa segnaletica informativa, dopo un'opportuna pulizia della spiaggia. Il sito viene monitorato quotidianamente dai volontari per evitare avvicinamenti inopportuni e rilevare i dati che verranno inseriti in un database nazionale dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, al fine di migliorare le attività di ricerca scientifica e di conservazione del fratino.

Tutti sono inviati a garantire la privacy di questi piccoli uccelli evitando di entrare nell’area interdetta. Si ricorda che il fratino è protetto dalla Legge n. 157/92 per tutela della fauna selvatica e che anche il disturbo intenzionale dell’avifauna è vietato.